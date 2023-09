Oprah e Dwayne Johnson enfrentam críticas depois de pedirem doações para as vítimas do incêndio em Maui

AEnquanto atravessamos um dos momentos mais depreciativos da história moderna, celebridades como Dwayne Johnson e Oprah Winfrey estão constantemente sob escrutínio a cada movimento que fazem. Winfrey foi flagrada comprando hectares de terras no Havaí e na Califórnia para fazer seu império continuar crescendo. Ela tem um terreno enorme em Maui, que acabou de ser atingido por um grande incêndio que destruiu a maioria das casas das pessoas na área. Desde o primeiro dia, Oprah foi flagrada ajudando as pessoas após o desastre da melhor maneira que podia. Dwayne The Rock Johnson é um Havaí nativo e ele se juntou à Oprah nesta campanha para ajudar as pessoas que foram afetadas pelo grande incêndio. Juntos, eles estão montando o Fundo Popular de Maui iniciativa para que o resto do mundo também possa ajudar as vítimas.

Dwayne Johnson postou a seguinte mensagem de vídeo em suas redes sociais: “Como Oprah e eu vi em primeira mão, os impactos destes incêndios florestais foram devastadores, e estamos aqui para garantir com 100 por cento de garantia que as suas doações irão diretamente para as mãos de Lahaina moradores. Cada residente adulto que vive na área afectada e foi deslocado pelos incêndios florestais em Lahaina e Kula é elegível para receber US$ 1.200 por mês para ajudá-los nesse período de recuperação. Tudo que você precisa fazer é ir para http://PeoplesFundofMaui.org aplicar. Estamos honrados em iniciar esta campanha com US$ 10 milhões de dólares e pedimos sua ajuda para doar para aqueles que perderam suas casas. Agradecemos desde já a sua contribuição. Clique no link abaixo para saber mais e doar.”

A mídia social desaprova a iniciativa de The Rock e Oprah

Esta nova iniciativa ajuda as pessoas de Lahaina e Kula depois que os incêndios devastaram suas casas. No entanto, pessoas normais em América estão atualmente passando por dificuldades financeiras e nenhuma das duas celebridades parece se importar com isso. É verdade que eles doaram US$ 5 milhões cada, mas Oprah patrimônio líquido é US$ 3,5 bilhões e o de Dwayne é US$ 800 milhões. Se quisessem, poderiam literalmente assinar um cheque para todos os que foram impactados por esta tragédia e ajudar de forma mais substancial. Este é mais um exemplo de como algumas celebridades podem ficar fora de sintonia e surdas. Para ler os comentários das pessoas, basta acessar suas postagens na plataforma X e conferir o que as pessoas estão falando sobre essa iniciativa.