Os 10 nomes a seguir nesta temporada da NFL

EUé difícil escolher 10 jogadores entre os 53 que compõem cada escalação dos 32 NFL equipes. Muitos grandes nomes ficaram de fora desta lista.

No entanto, seja pela sua posição no campeonato ou pelo seu desempenho individual, estes são os 10 nomes a ter em conta em 2023.

1. Patrick Mahomes – Chefes de Kansas City

O quarterback do Chiefs deve ser o primeiro nome que vem à mente de qualquer fã da NFL. Com Tom Brady aposentado, Mahomes está mais do que preparado para ser o novo rosto da NFL. Ele disputou três Super Bowls nos últimos quatro anos e nesta temporada está defendendo a coroa e o MVP. A perda de recebedores neste período de entressafra prejudicou o ataque do Chiefs, mas Mahomes continua sendo o homem-chave.

2. Aaron Rodgers – Jatos de Nova York

Rodgers deixou o Green Bay Packers, time que o convocou e o manteve como zagueiro por 18 anos, para embarcar em uma nova aventura com o New York Jets. Depois de um ano de baixa, há quem pense que o seu declínio já começou. No entanto, antes do ano passado, ele ganhou dois MVPs consecutivos. Agora, caberá às suas mãos mágicas levar a franquia nova-iorquina aos playoffs pela primeira vez em 13 anos.

3. Russell Wilson-Denver Broncos

Depois que os Broncos negociaram muitos ativos para contratar o jogador dos Seahawks, a habilidade de Wilson está agora em questão. Os torcedores do Denver chegaram à temporada passada com toda a empolgação que a contratação de um jogador do calibre de Wilson pode gerar, e a decepção não poderia ter sido maior. Temporada desastrosa, mudança de treinador e… o começo do fim para ele? É claro que, com Sean Payton no grupo, desculpas não serão toleradas e Wilson terá que se apresentar.

4. Bijan Robinson-Atlanta Falcons

Deveria haver um novato nesta lista, e Bijan certamente está gerando muito entusiasmo. Os Falcons mal podem esperar para ver o que ele tem a oferecer, mas pagaram um preço alto para contratá-lo, selecionando-o em oitavo lugar no draft. Ele é um corredor completo, que além de correr, também consegue pegar. Ele teve uma média de mais de um touchdown por jogo na faculdade e será um daqueles jogadores que você precisa ficar atento.

5. Justin Jefferson – Minnesota Vikings

De um futuro superstar ao melhor recebedor da NFL. Jefferson vem de uma temporada de 1.809 jardas e sua inteligência, elasticidade, mãos, agilidade e velocidade mostram que ele não tem pontos fracos. Para ele e os Vikings, agora é o momento de uma boa sequência nos playoffs, tendo chegado à pós-temporada apenas uma vez em três anos.

6. Josh Allen – Buffalo Bills

Josh Allen está em uma posição interessante. Depois de um péssimo ano de estreia, ele estourou em seu segundo ano a tal ponto que ele e Mahomes tiveram a mesma conversa na temporada passada. Muitos acreditavam que havia nascido uma nova rivalidade, mas ele mostrou diversas fragilidades em 2022. Arriscou muito com seus passes profundos, forçou muitas corridas e tentou muitos passes impossíveis. No entanto, algum desenvolvimento é esperado este ano, e os Bills o cercaram de muita ajuda para que isso acontecesse.

7. Jalen Hurts-Philadelphia Eagles

A NFL não tem o prêmio de melhor jogador como a NBA, mas se existisse, teria ido para Jalen Hurts. O quarterback dos Eagles cometeu poucos erros na temporada passada, melhorou a leitura do jogo, correu e levou seu time ao Super Bowl. Embora tenham ficado aquém, ele teve um desempenho lendário: 304 jardas em passes, 70 jardas em corridas e 4 touchdowns. Tudo isso significa que ele está entre os 10 melhores QB da liga.

8.Nick Bosa – São Francisco 49ers

Depois de toda a incerteza, o melhor defensor do ano passado estará disponível para os 49ers na semana 1. Isso ocorre depois que ambos os lados concordaram em um acordo de 170 milhões que torna o defensor de 25 anos o defensor mais bem pago da história da NFL. . Com média de mais de um sack por jogo, Bosa chega nesta temporada como o jogador mais temido pelos QBs. Bosa e seus 49ers são mais uma vez um dos favoritos a sair da NFC.

9. Micah Parsons – Dallas Cowboys

Se o dinheiro gasto em Bosa parece alto para você, espere até chegar a hora de Micah Parsons. Ele está no campeonato há apenas dois anos e é uma dor de cabeça para as linhas ofensivas. Sua versatilidade lhe permite camuflar as formações defensivas dos Cowboys e sua velocidade e agilidade são únicas na NFL. Ele entrou na liga como linebacker, mas uma lesão na linha defensiva fez dele um dos melhores edge rushers. Anote o nome dele, porque se alguém consegue destronar Bosa como o melhor defensor, é a estrela dos Cowboys.

10. Tua Tagovailoa – Miami Dolphins

Tua entra nesta temporada como um grande ponto de interrogação. No ano passado, no momento em que se tornava uma estrela, o jogador dos Dolphins sofreu duas contusões que retardaram seu progresso. Falou-se até em uma possível aposentadoria do QB de 25 anos, mas ele voltará a campo para tentar mostrar que seus problemas com lesões ficaram para trás. Ele liderará um dos melhores ataques da divisão mais difícil e, com o Super Bowl, é uma possibilidade realista.