Os cassinos MGM de Las Vegas ainda se recuperam do ataque cibernético no fim de semana

O ataque cibernético ocorreu no início desta semana, impedindo que alguns hóspedes entrassem em seus quartos… e se transformou em problemas de cassino com máquinas caça-níqueis, linhas telefônicas cortadas e fechamento de check-ins em hotéis.

Por pior que fosse, pelo menos era meio da semana – um período muito menos movimentado em Las Vegas, mas agora que o fim de semana começa… as pessoas que ficam em propriedades da MGM como o Aria podem esperar longas filas de check-in no fim de semana multidões de guerreiros chegam.

A MGM disse que identificou um “problema de segurança cibernética” que afeta os sistemas da empresa e está trabalhando com “especialistas externos em segurança cibernética” para resolver o problema, mas os problemas persistem.

As dores de cabeça da MGM continuam. Pelo lado positivo, eles estão oferecendo cerveja e vinho aos hóspedes pela paciência enquanto aguardam o check-in. Sim, você ainda precisa dar gorjeta. (h/t @JamesInLasVegas ) pic.twitter.com/9i3yLYBDJL

Grupos de hackers como The Scattered Spider e ALPHV assumiram a responsabilidade pelos problemas, mas a MGM ainda não confirmou… mas os especialistas dizem que os problemas que os resorts enfrentam têm todas as características de um ataque cibernético.

Em meio ao caos da MGM, a Caesars Entertainment revelou que foi atingida por um ataque semelhante não muito antes deste, que comprometeu as informações dos jogadores. A empresa teria pago a supostos hackers um resgate de US$ 15 milhões poucos dias antes do início dos problemas da MGM.