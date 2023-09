Os executivos da NFL já estão falando sobre o treinamento de Deion Sanders na liga em breve

TO estilo de treinamento de Deion Sanders parece ser perfeito para o futebol universitário porque ele pode ter controle de praticamente todos os aspectos do jogo. Ele já conquistou grandes feitos no Jackson State e atualmente está com 3 a 0 e um início perfeito em Futebol dos Búfalos do Colorado. Ele fez tudo isso enquanto treinava dois de seus filhos e concordou em se mudar para Boulder, mas apenas se pudesse trazer toda a sua equipe com ele. Em termos de marketing, parece não haver ninguém melhor do que o Coach Prime para fazer o mundo inteiro prestar atenção ao futebol da NCAA, mas isso imediatamente levanta a questão: ele conseguirá os mesmos resultados na NFL ou sua mágica só funciona com o futebol mais jovem? jogadoras? Os executivos da NFL deram a sua opinião.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo pessoal da Correio de Nova York, eles conversaram com executivos e GMs da NFL. Todos eles permaneceram anônimos, mas com certeza queriam falar sobre isso Deion Sanders fenômeno. Um executivo disse: “Eu definitivamente gostaria de trazê-lo para ouvir o que ele tem a dizer. Ele é um cara inteligente e um bom treinador que teve muito sucesso inicial. isso poderia se traduzir. Ele sabe como motivar seus jogadores. Ele destruiu o portal de transferências e talvez isso fosse transferido para a formação de equipes por meio de agência gratuita. ” Um GM não identificado também está disposto a apostar dinheiro que Deion Sanders está recebendo ofertas de vários times da NFL até o final desta temporada.

Como Deion Sanders se sente em relação ao treinamento na NFL?

Aqui reside o problema com Deion Sanders e NFL estrelas, ele já declarou no passado que definitivamente entraria em confrontos físicos com jogadores da NFL porque eles são muito diferentes dos jogadores universitários. Nesta declaração anterior, Sanders não hesitou em dizer que não treinaria um time da NFL. No entanto, o filho Shedeur Sanders não foi considerado material para Heisman quando fez essas declarações. Quando chegar uma oferta potencial, os times da NFL que fizerem para ele um arremesso que inclua um ou ambos os filhos certamente terão a vantagem. É definitivamente possível que Deion Sanders tenha mudado de ideia com os dois filhos em mente.