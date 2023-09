Os fãs culpam Jake Paul pela lesão de Aaron Rodgers: a maldição de Jake Paul é pior do que a de Drake

Taqui estavam 83.000 torcedores no MetLife Stadium na noite de segunda-feira, com a maioria deles Jatos de Nova York fãs que estavam animados para começar uma nova era com Aaron Rodgers como seu quarterback.

No entanto, o veterano sofreu uma lesão – uma suspeita de ruptura do tendão de Aquiles – no primeiro quarto do jogo e sua temporada, e possivelmente sua carreira, podem terminar.

Zach Wilson, sobre a lesão de Aaron Rodgers: “Eu disse a ele que o amo”@snyjets

Entre os espectadores estava YouTuber e boxeador Jake Pauloque até conheceu e apertou a mão de Rodgers antes do jogo.

A maldição esportiva de Jake Paul

O fato de que Jake Paulo interagiu com Rodgers poucos momentos antes de sua lesão fatídica ter levado os fãs da NFL a rotulá-lo como amaldiçoado.

“Aquele aumento foi uma maldição desde o início”, escreveu um usuário no Twitter.

“Eu não sou um Jatos fã, mas eu realmente culpo Jake Paulo para Aarãolesão”, acrescentou outro.

Esta não é a primeira vez que Jake Paulo aparentemente amaldiçoou um time esportivo. Ano passado, Liverpool os fãs sentiram que o desempenho dos Reds caiu depois que o americano começou a apoiá-los.

A maldição de Jake Paul versus a maldição de Drake

Isso também trouxe comparações com o rapper Drakeque é famoso por fazer apostas de alto nível e muitas vezes perde.

Na verdade, Drake até perdeu dinheiro Jake Paulo brigas no passado.

Depois da noite de segunda-feira Rodgers lesão, algumas pessoas nas redes sociais começaram a comparar as duas celebridades.

“Esqueça o Drake maldição, o Jake Paulo a maldição é realmente pior, só que ninguém fala sobre isso”, afirmou um usuário do Twitter.