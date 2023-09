Os fãs de Sophie Turner trollam Joe Jonas da melhor maneira possível em meio a uma complicada batalha pela custódia

Sophie Turner e Joe Jonas estão atualmente em uma disputa pela custódia de seus dois filhos depois que o casal está passando pelo que está começando a parecer um divórcio complicado; enquanto isso, Sophie Turner os fãs estão completamente do seu lado.

Sofia Turnerr saltou para a fama depois de interpretar Sansa Stark no filme da HBO A Guerra dos Tronos onde os fãs de fantasia a viram crescer de uma ingênua garota real a uma rainha durona depois de enfrentar muitas dificuldades nas mãos dos homens.

Sophie Turner interpretou Sansa Stark em Game of Thrones

“Acho que Joe Jonas superestimou o quanto uma pessoa comum é o Team Joe Jonas. Eu não assisti 8 temporadas do programa mais estressante e mal iluminado para apoiar aquele homem”, um X usado adicionado.

Jonas pediu o divórcio no início de setembro, alegando que seu casamento estava “irremediavelmente desfeito”, de acordo com a Page Six. Enquanto isso, Turner afirma que o divórcio a pegou de surpresa e então processou Jonas para que seus filhos devolvessem seu “lar eterno”.

Jonas concordou que Turner criaria seus filhos de 3 e 1 anos na Inglaterra, porém, manteve seus passaportes e negou ter ‘sequestrado’ as crianças.

Depois que a notícia foi divulgada, os fãs embarcaram no trem da Sophie Turner e começaram a postar na plataforma de Elon Musk claramente do lado de Turner, não importa o que acontecesse. “Sophie Turner derrubando Joe Jonas depois que ele passou duas semanas fazendo seu pessoal de relações públicas destruir o nome dela,” escreveu um usuário em uma postagem onde fazia referência às palavras de Sansa a seu inimigo Ramsay Bolton: “Suas palavras desaparecerão. Sua casa desaparecerá. Seu nome desaparecerá. Toda a memória de você desaparecerá.”

Outro fã do GOT também usou a mesma imagem para adicionar “Joe Jonas fazendo uma campanha difamatória contra Sophie Turner alegando que ela é uma mãe ruim, enquanto manter suas filhas longe dela faz meu sangue ferver. ele brincou e está prestes a descobrir.

“Pessoalmente, estou ansioso para ver Sophie Turner destruir Joe Jonas. A Rainha do Norte aprendeu uma ou duas coisas com Cersei e Margaery; a queda de Joe Jonas será tão incrível quanto ver a queda de Mindinho“, acrescentou um fã.