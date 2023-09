Os fãs do New York Jets ficaram furiosos com o apagão da TV, que pode fazer com que percam a estreia de Aaron Rodgers

Aaron Rodgers assinado para o Jatos de Nova York para ganhar um Super Bowl, finalmente trazendo a glória de volta à franquia.

Não Desde BroadwayJoe Namath vestiu o famoso verde dos Jets, o time teve uma estrela legítima como zagueiro, e os fãs estão cada vez mais ansiosos por sua estreia pelo time.

No entanto, surgiu um problema com Jatos fãs potencialmente perdendo a partida em meio à disputa Spectrum-Disney, que pode fazer com que 15 milhões de pessoas na América percam a cobertura do jogo.

Qual é o problema?

Em Nova York, a principal operadora de cabo é a Spectrum, mas atualmente não exibe canais da rede ESPN, pois são propriedade da Disney.

O Jatos contra o Buffalo Bills está definido para ser o primeiro jogo de Monday Night Football da temporada, com a ESPN detendo os direitos desse slot.

A Spectrum, como resultado de sua disputa com a Disney, não transmitirá os jogos do Monday Night Football em um futuro próximo, mas isso não é sustentável, dado o interesse nas equipes esportivas de Nova York.

Os fãs recorreram às redes sociais para reclamar do problema, instando a Spectrum e a Disney a encontrar uma solução.

“Descubra”, postou um fã no Twitter na conta do Spectrum.

“Coloque a ESPN de volta no Spectrum / Charter agora mesmo!” eram os sentimentos de outro.

“Quando penso na Disney, penso em Bambi e Grilo Falantenão estrague isso e me faça pensar em perder Rodgers‘ primeiro jogo como Jet.