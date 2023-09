Os fãs vaiam Stephen A. Smith enquanto ele faz o primeiro arremesso no Yankee Stadium

Stephen A. Smith é conhecido por chegar às manchetes, geralmente pelas abordagens controversas ou intrigantes que faz sobre seu Primeira tomada mostrar.

Mas na quinta-feira, ao lançar o primeiro arremesso honorário em Estádio Ianque à frente do Ianques de Nova Iorque vs. Blue Jays de Toronto jogo, Smith deixou os fãs em estado de choque por um motivo diferente: seu arremesso não conseguiu chegar ao receptor sem pular.

O terrível primeiro arremesso de Stephen A. Smith no Yankee Stadium@fuzzyfromyt/Twitter

A personalidade da mídia parecia perturbada após o discurso. Smith acessou o Twitter para se defender, embora irônico, dizendo que o lance era um “mudar-se“.

Stephen A. Smith x Beisebol

Ironicamente, Smith irritou os fãs de beisebol em todos os lugares há apenas um dia, durante um segmento no First Take sobre Shohei Ohtani. Smith apresentou um argumento veemente contra qualquer MLB equipe pagando a Ohtani um relato Contrato de US$ 500 milhões esta entressafra.

Smith citou os Anjos histórico ruim e a equipe sendo incapaz de “preencher vagas” apesar de ter Ohtani em sua equipe. Muitos apoiadores inundaram as postagens nas redes sociais com correções sobre quanto dinheiro os Angels ganharam diretamente com Ohtani, com alguns dizendo que Smith nunca deveria falar sobre beisebol.

O primeiro arremesso de Smith certamente não o ajudará a cair nas boas graças dos fãs, mas pode proporcionar algum alívio cômico enquanto isso.