Os ganhos de Usher cantando no intervalo do Super Bowl 2024

Usher foi escolhido para cantar no intervalo do Super Bowl, que acontecerá no próximo domingo, 11 de fevereiro. O jogo, realizado no Allegiant Stadium, em Las Vegas, vai chamar a atenção do mundo todo e a apresentação musical é uma das mais esperadas. Não é segredo que os artistas escolhidos para animar o evento gozam de excepcional reconhecimento internacional.

Porém, apesar da importância da apresentação, o valor que os cantores recebem pelo show é zero. Eles não ganham absolutamente nada diretamente para erguer o mundo durante o Super Bowl. No entanto, essas performances dão a volta ao mundo e chegam às manchetes. É aí que reside o seu principal benefício.

Grande aumento nas receitas

Isso se traduz em receita. O último precedente é Rihannaque protagonizou a última apresentação do Super Bowl, em 2023. A revista Forbes recordou os números e destacou que as vendas do artista aumentaram 390 por cento, subida que, segundo a referida publicação, também foi vivida por Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamarprotagonistas da edição de 2022.

Além do claro aumento Rihannareceitas musicais, ela Super Bowl a exposição também beneficiou seus outros negócios não diretamente relacionados às suas músicas: sua linha de maquiagem e produtos de lingerie.

O NFLchefe de música, Seth Dubowskyficou encantado por ter Usher nesta edição: “É um ícone cuja música deixou uma marca indelével a nível cultural. Não poderíamos estar mais felizes por tê-lo este ano”.

Lista de apresentações do Super Bowl