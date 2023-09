Os irmãos de Tupac permanecem insatisfeitos após a prisão de Keefe D, eles pedem mais prisões

TNa última sexta-feira, as autoridades de Las Vegas finalmente prenderam uma das pessoas que estava no carro que atirou Tupac Shakur BMW preto há quase 30 anos. O lendário rapper faleceu após levar um tiro em Las Vegas e marcou um dos momentos mais significativos da história da cultura hip-hop. Durante décadas, debateu-se o porquê de não ter havido quaisquer detenções dos responsáveis ​​por O assassinato de Tupac Shakur. Depois das notícias da última sexta-feira, os irmãos do falecido rapper ofereceram uma entrevista no TMZ para falar sobre a prisão de Keefe D. O Departamento de Polícia de Las Vegas confirmou que está acusando Duane Keith ‘Keefe D’ como o mentor do assassinato de Tupac Shakur, mas o irmão Mopreme Shakur está profundamente insatisfeito com esta resolução porque sabe que há mais pessoas envolvidas em o assassinato de seu irmão.

Os irmãos de Tupac exigem que mais prisões sejam feitas

De acordo com Mopreme, esta prisão não parecia que o caso estava encerrado e isso fez com que todo o seu trauma passado voltasse. Toda a família de Tupac lamentou a morte de um ícone durante décadas sem receber qualquer tipo de retribuição por isso. Ao longo dos anos, surgiram múltiplas teorias de conspiração em torno do assassinato e uma única prisão não mudará a opinião das pessoas. Mopreme está convencido de que mais pessoas estiveram envolvidas neste assassinato e quer que as autoridades intensifiquem a investigação para encontrar todos os responsáveis ​​​​pelo assassinato de seu irmão. A polícia metropolitana de Las Vegas prendeu Keefe D depois que um grande júri o indiciou por uma acusação de assassinato com uso de arma mortal com reforço de gangue.

A irmã Sekyiwa Shakur encontra algum consolo na prisão de Keefe D. Ela escreveu: “Este é sem dúvida um momento crucial. O silêncio dos últimos 27 anos em torno deste caso falou alto na nossa comunidade. É importante para mim que o mundo, o país, o sistema de justiça e o nosso povo reconheçam a gravidade do falecimento deste homem, meu irmão, filho de minha mãe, filho de meu pai. Sua vida e morte são importantes e não devem ficar sem solução ou sem reconhecimento, então sim, hoje é uma vitória, mas reservarei o julgamento até que todos os fatos e questões legais os procedimentos estão concluídos. Houve várias mãos envolvidas e ainda há muito em torno da vida e morte de meu irmão Tupac e de nossa família Shakur em geral. Estamos buscando justiça real, em todas as frentes.”