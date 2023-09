Os jatos deixam clara a posição de Zach Wilson após um péssimo desempenho: ele ficará ou irá?

Dapesar do Jatos de Nova York‘número crescente de derrotas, treinador principal Roberto Saleh continua empenhado em manter Zach Wilson como zagueiro titular.

Esta decisão veio após a derrota dos Jets por 15-10 para o Patriotas da Nova Inglaterra. Durante o jogo, Wilson enfrentou desafios significativos e lutou, não conseguindo lançar um único passe para touchdown.

“Sim, ele está bem.” Salé disse.

“Ainda estamos no início da temporada. Sabíamos que mesmo com Aarão [Rodgers] como quarterback, sabíamos que haveria alguns contratempos no caminho por causa do novo ataque. O novo jogador, o novo [offensive] linha, apenas novos jogadores no lado ofensivo da bola.

“Agora você tem essa bola curva que foi enviada para nós e eles estão se aclimatando. Eles vão melhorar, mas ainda é muito cedo na temporada.”

O Jatos recentemente teve sucesso com uma vitória contra o Notas de búfalo na Semana 1, mas desde então seu desempenho caiu, resultando em duas derrotas consecutivas.

No jogo contra o Patriotas, Wilson completou 18 das 36 tentativas de passe para 157 jardas, mas foi demitido três vezes, perdendo 24 jardas no total.

Embora tenha evitado lançar interceptações neste jogo em particular, ele foi interceptado nos dois primeiros jogos da temporada.

“Tudo começa comigo. Tenho que encontrar uma maneira de melhorar”, Wilson observado.

“Vamos voltar e assistir a este filme. Vamos descobrir todas essas coisas e como podemos melhorar.”