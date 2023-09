Os Leões paralisaram o Green Bay na importante vitória da divisão em Lambeau

David Montgomery correu para 121 jardas e três touchdowns, e o Leões de Detroit afirmaram-se como a equipa a vencer no NFC Nortedominando o primeiro tempo e vencendo o Green Bay Packers 34-20 na noite de quinta-feira.

Montgomery carregou a bola 32 vezes depois de ficar de fora Leões‘ vitória sobre Atlanta no último domingo com uma contusão na coxa. Ele se tornou o primeiro Leão correr para três touchdowns em Baía Verde e a primeira Detroit jogador para o top 100 jardas correndo com três TDs desde James Stewart em 2000.

Os Leões (3-1) venceram o Empacotadores (2-2) pela quarta vez consecutiva, sequência que inclui também o último jogo da temporada passada, quando Detroit negou ao Green Bay uma vaga nos playoffs em Aaron Rodgers‘último jogo com os Packers.

Rodgers‘ substituição, Jordão Amor, lançou para um touchdown e correu para outro enquanto tentava reunir os Packers no segundo tempo. Ele acertou 23 de 36 para 246 jardas e foi eliminado duas vezes por Jerry Jacobs.

O Detroit liderou por 27-3 no intervalo e superou o Green Bay por 284 jardas a 21, quando o tempo terminou com vaias da multidão. Foi o primeiro tempo com maior pontuação dos Lions contra os Packers na história de 188 jogos da série.