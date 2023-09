Os membros do Smash Mouth não puderam visitar Steve Harwell antes de sua morte

Os membros do Smash Mouth não foram autorizados a dizer seu último adeus Steve Harwell pessoalmente… porque ele não queria visitas enquanto estava sob cuidados paliativos.

Disseram-nos que as únicas pessoas autorizadas a ver Steve enquanto ele estava em seu leito de morte eram sua família, sua noiva, a família dela e seu empresário.

Embora os companheiros de banda de Steve tenham perdido o corte, seu empresário diz que todos se davam bem com Steve. Eles enviaram suas orações e votos de felicidades antes de ele morrer… principalmente por telefone.

TMZ contou a história… Steve morreu segunda-feira como resultado de insuficiência hepática. Ele estava no hospício e no fim de semana só teve alguns dias de vida, recebendo cuidados de fim de vida em casa.

Apesar da morte de Steve, os negócios continuam normais para o Smash Mouth… fomos informados de que a banda continuará em turnê com o novo vocalista Zach Goode . A banda não planeja cancelar nenhum show, a menos que o memorial de Steve ocorra durante um evento previamente agendado.

Com a saída do vocalista do Smash Mouth, o empresário da banda diz … “O legado de Steve viverá através da música.”