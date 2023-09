Os Minnesota Vikings cavaram sua própria cova? As chances de playoff são mínimas após início de 0-2 na NFL

TDuas derrotas em cinco dias já colocam o Minnesota Vikings em um grande buraco que tem sido difícil para os times da NFL superar.

Desde 1990, apenas 31 dos 270 clubes (11,5%) que começaram uma temporada 0-2 avançaram para os playoffs. O Cincinnati Bengals se recuperou das duas primeiras derrotas na temporada passada para terminar 12-4 e chegar ao jogo do campeonato AFC.

Os Vikings têm que resistir à tendência de derrota depois de outro esforço desleixado em um Derrota por 34-28 para o Philadelphia Eagles na noite de quinta-feira. Eles tiveram quatro fumbles caros, incluindo Justin Jefferson perdendo a bola fora de campo na end zone. Isso se seguiu a uma derrota por 20-17 em casa para o Tampa Bay, na semana 1.

“Atingimos um tiro no pé com as reviravoltas”, disse o quarterback Kirk Cousins. “História semelhante agora, nas primeiras duas semanas, nesse caso. … É difícil vencer nesta liga quando você perde a batalha do turnover por um, e muito menos pela margem pela qual perdemos, então temos que consertar esses erros e não deixe isso continuar.”

Seis outros times dos playoffs de 2022 correm o risco de começar 0-2, incluindo os três melhores times da AFC no ano passado. Os Kansas City Chiefs, Bengals e Buffalo Bills perderam cada um na abertura da temporada. O mesmo aconteceu com Los Angeles Chargers, New York Giants e Seattle Seahawks.

Apenas o Dallas Cowboys de 1993, o New England Patriots de 2001 e o New York Giants de 2007 venceram o Super Bowl depois de começarem com 0-2.

“Não é bom. Você quer vencer”, disse Patrick Mahomes, duas vezes MVP do Super Bowl. “Obviamente, estarei motivado tanto quanto sempre, e isso é ir lá e vencer a semana e é uma grande oportunidade de enfrentar um grande time de futebol, por isso estou animado com isso”.

Mahomes e os Chiefs visitam o Jacksonville Jaguars em uma revanche dos playoffs, então eles têm uma dura batalha pela frente. Ver outros times dos playoffs perderem mais cedo não é conforto para Mahomes.

“Quero dizer, na verdade não. Você nunca sabe o que vai acontecer nesta liga”, disse ele. “As pessoas perdem todas as semanas. É paridade. É disso que se trata esta NFL, e todos podem vencer todos. Você tem que entrar com a mentalidade de que vai jogar o seu melhor futebol. Achei que tínhamos falhado nisso na última semana , e estávamos jogando contra um bom time de futebol e eles nos venceram.

“Não me preocupo com os outros times da liga porque você nunca sabe quem estará no topo no final do ano, sempre que estiver tentando encontrar sua classificação. você pode ser e acumular tantas vitórias quanto possível.”

Geno Smith e os Seahawks também têm um grande desafio ao tentar evitar o 0-2. Eles visitam o Detroit Lions, que derrotou os Chiefs na estreia da NFL em 7 de setembro.

“É bom. 0-1 não é a forma como queríamos começar, mas ninguém está abaixando a cabeça”, disse Smith. “Todos estão procurando maneiras de melhorar e realmente ansiosos para ir para a estrada em um ambiente difícil e tentar vencer. Acho que todos estão realmente focados, têm um enorme senso de urgência e nós temos tenho praticado assim.”

Joe Burrow e os Bengals enfrentam o Baltimore Ravens em casa no domingo, após um péssimo desempenho na derrota por 24-3 para o Cleveland. Eles provavelmente não entrarão em pânico se perderem, porque sabem o que é preciso para se recuperar de 0-2.

O Bills recebe o Las Vegas Raiders depois de uma derrota frustrante na prorrogação para o New York Jets, que perdeu Aaron Rodgers em sua quarta jogada devido a uma lesão no tendão de Aquiles. O quarterback do Bills, Josh Allen, teve quatro reviravoltas naquele.

Na competitiva AFC East, 0-2 não seria a maneira ideal para um time com o Super Bowl ou com expectativas frustradas iniciar sua temporada.

“Estou animado para voltar ao campo e tirar esse gosto da minha boca”, disse Allen.

Os Chargers visitam os Titãs. Ambas as equipes perderam, então uma delas ficará em 0-2, a menos que empatem.

“Você tem que enfrentar as duras derrotas na NFL quando elas acontecem, e você tem que aprender com elas rapidamente”, disse o técnico do Chargers, Brandon Staley.

Os Giants visitam o Arizona Cardinals, que também perdeu o primeiro jogo, mas não tem nenhuma expectativa de playoff em um ano de reconstrução.