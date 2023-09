Os nativos americanos querem que Taylor Swift ajude a acabar com o Tomahawk Chop do KC Chiefs

Taylor Swift está estreitamente ligada ao Kansas City Chiefs agora que está ligada a Travis Kelce – e como resultado de sua proximidade/influência… um grupo de nativos americanos está fazendo uma grande pergunta.

Tudo isso tem a ver com o famoso “costeleta Tomahawk” que os torcedores do Chiefs costumam fazer durante os jogos – o que se tornou tradição – para desgosto de alguns grupos ativistas, incluindo um que estava do lado de fora do Arrowhead Stadium no domingo para protestar contra o gesto.

Esta organização se chama Not In Our Honor e é liderada por Rhonda LeValdoque estava lá entre outros ativistas e defensores dos nativos americanos com sinalização refletindo suas demandas… ou seja, perder o controle e talvez até o nome do time.

Ela diz ao TMZ… ela e seu grupo estão fazendo um apelo direto a Taylor, agora que ela tem um assento na proverbial mesa, dizendo … “Continuamos esperançosos de que uma influência externa como a Sra. Swift possa ser uma aliada para nós no avanço da conversa sobre por que o corte é um ato racista.”



LeValdo acrescenta: “Para nós, esse gesto com a mão é racismo sincronizado. Imploramos à Sra. Swift que reserve um tempo para compreender a nossa perspectiva e a pesquisa científica e psicológica sobre os danos aos jovens e às comunidades causados ​​por tal comportamento”.

Vale a pena notar – TS estava diante das câmeras durante um dos golpes do Tomahawk no jogo de domingo … mas ela não participou, apesar de muitos outros ao seu redor terem feito isso. Em vez disso, ela literalmente dançou no lugar – mas não está claro se isso transmitiu como ela se sente.

O pessoal do NIOH espera que ela esteja na mesma página que eles, com LeValdo ainda nos dizendo que ela incentiva as pessoas a lerem sobre sua história – e que eles percebam que o “Chop” é uma zombaria contínua de sua herança e passado nativos americanos. … que está repleto de capítulos feios que remontam ao primeiro dia, quando suas terras foram ocupadas por colonos brancos.

Esta questão faz parte de uma conversa muito mais ampla no que diz respeito aos esportes. Os Washington Commanders mudaram recentemente o nome de sua equipe em meio à indignação crescente, e o mesmo vale para os Cleveland Guardians. Até agora, os Chiefs parecem ter escapado em grande parte das críticas.