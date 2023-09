Os participantes do festival Burning Man são incentivados a conservar comida e água após inundações prenderem os participantes

Tele entrada para o Homem em chamas O festival de contracultura no deserto de Nevada foi fechado e os participantes foram instados a se abrigar no local no sábado, enquanto as enchentes causadas pelas tempestades varriam a área.

A entrada ficará fechada até o final do evento, que começou no dia 27 de agosto e estava previsto para terminar na segunda-feira, segundo o Bureau de Gestão de Terras dos EUAque supervisiona o Deserto da Rocha Negra onde o festival está sendo realizado.

Burning Man se transforma em Raining Man e nos Jogos Vorazes da vida realTwitter

Acredita-se que cerca de 15 centímetros de chuva tenham caído na sexta-feira no local do festival, localizado a cerca de 177 quilômetros ao norte de Reno, o Serviço Meteorológico Nacional em Reno disse.

Mais um quarto de pé de chuva é esperado na noite de sábado para domingo. Os organizadores pediram aos festivaleiros que conservassem comida, água e combustível.

Esta história foi corrigida para dizer que se acreditava que a quantidade de chuva na sexta-feira no festival era de cerca de 15 centímetros, e não meia polegada, e que mais um quarto de pé de chuva, e não mais um quarto de polegada, era esperado no final do sábado. até domingo.