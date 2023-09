Os requisitos de libertação da prisão de BG incluem aulas de GED, serviço comunitário

Uma lenda da Cash Money Records GB tem várias condições especiais a cumprir agora que foi libertado da prisão após 11 anos – e as suas funções irão beneficiar a sua comunidade, bem como o próprio BG.

Documentos judiciais obtidos pelo TMZ Hip Hop descrevem os termos dos 2 anos de libertação supervisionada de BG que tornam obrigatório que ele participe de um programa aprovado de tratamento de drogas/álcool… além de um programa projetado para melhor orientar as habilidades de vida de alguém.

O rapper de 42 anos também é obrigado a prestar 400 horas de serviço comunitário não remunerado e está proibido de portar armas de fogo e outras armas perigosas. Ele também deve cooperar na coleta de DNA conforme orientação do seu oficial de liberdade condicional.

As chances de BG ser visto trabalhando das 9 às 5 são muito pequenas. Depois Sendo liberado ao mundo na terça-feira, ele prometeu aos fãs que retornaria à forma musical em breve e tem aproveitado sua liberdade ao lado do chefe do Cash Money homem Pássaro … quem pode ajudá-lo a cumprir essa promessa.