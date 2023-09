Os texanos atacam os Jaguars em Jacksonville enquanto CJ Stroud registra a primeira vitória na NFL

CJ Stroud no domingo liderou o Houston Texanos para uma vitória em Jacksonville sobre o rival de divisão Jaguares em uma tarde importante para o quarterback novato.

Stroud lançou dois touchdowns – incluindo uma bomba de 68 jardas para o novato Tanque Dell — Enquanto o Texanos‘a defesa forçou duas viradas e segurou Trevor Lawrence‘s Jaguars para cinco conversões em 13 terceiras descidas.

Stroud brilha contra Lawrence

Na primeira parte de um confronto que definirá o AFC Sul para anos que virão, Stroud vencido Lourenço no Campo do Banco TIAA assegurar HoustonA primeira vitória de 2023.

“Ele está ligado para melhorar a cada semana”, Texanos treinador principal DeMeco Ryans disse pós-jogo. “Ele não está satisfeito, tem sido um líder da unidade ofensiva.”

Houston precisava terminar forte na tarde de domingo, já que Lawrence (279 jardas de passe, um touchdown) teve Jacksonville dentro de duas pontuações entrando no quarto período. Mas o longo passe para touchdown de Stroud para outro novato Dell traçou o Entalhes‘ esperança de um retorno.

Texanos fortes em suas viagens

Estes foram anos magros em Houstonmas o Texanos agora bateram Jacksonville na estrada pela quarta temporada consecutiva – e continuaram a mostrar que são difíceis na construção de outro time.

Houston Texans OC comenta sobre a lesão no ombro de CJ StroudShaun Bijani/Twitter

As três vitórias dos texanos em 2022 vieram de Estádio NRG, enquanto duas de suas quatro vitórias em 2021 também aconteceram fora de casa. A capacidade de jogar spoiler será útil para um time jovem que deseja ter sucesso no longo prazo – e com rebotes afortunados aqui e ali, talvez Stroud pode levar os texanos a um resultado melhor na classificação do que qualquer um previu.