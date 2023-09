Óticas Gassi ABREM VAGAS para Vendedor (a), Auxiliar e mais!

As Óticas Gassi, eleita a melhor rede de óticas do Brasil, com a maior estrutura e qualidade do mercado, está com ótimas oportunidades de emprego espalhadas pelo território nacional. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, consulte a lista de opções disponíveis:

Vendedor (a) – Tatuapé – São Paulo – SP – Venda Técnica;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Atendente – Tatuapé – São Paulo – SP – Atendimento;

Consultor (a) de Vendas – Bandeirantes – São Paulo – SP – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – Interlagos e Santo Amaro – São Paulo – SP – Venda Interna;

Auxiliar de Limpeza – Salvador – BA – Limpeza;

Auxiliar de Limpeza – Centro RJ – Rio de Janeiro – RJ – Limpeza;

Vendedor (a) – Guarulhos e Osasco – SP – Venda Interna;

Mecânico de Refrigeração – São Paulo – SP – Instalações em Geral;

Assistente de Auditoria – Vila Olímpia – São Paulo – SP – Auditoria Interna;

Atendente – Niterói – RJ – Atendimento;

Auxiliar Administrativo – Belo Horizonte – MG – Administração Geral;

Auxiliar de Manutenção Elétrica – São Paulo – SP – Manutenção Elétrica.

Mais sobre as Óticas Gassi

Sobre as Óticas Gassi, podemos frisar que, com a maior estrutura e qualidade do mercado, é a única com laboratório próprio digital e o melhor preço em óculos de grau. A Gassi é uma empresa consciente da necessidade das pessoas em ter visão saudável. Com responsabilidade social e respeito às pessoas, traz ao mercado óptico qualidade com preço na realidade.

Hoje em dia, a preocupação com a saúde, o bem estar e a aparência é muito claro. Com essa visão, a Gassi quer quebrar o pré-conceito que os óculos de grau são apenas um ‘aparelho corretivo da visão’.

Como efetivar a candidatura?

Como a lista de vagas já apareceu, a candidatura é bem simples. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

