Ótima notícia! Desenrola Brasil anuncia EXCELENTE novidade sobre o programa

O Desenrola Brasil, um programa criado pelo Governo Federal, tem sido um valioso auxílio para inúmeras famílias brasileiras na resolução de suas questões financeiras.

No entanto, recentemente, a sua existência foi posta em dúvida devido a uma tensão política que surgiu nas últimas semanas. Hoje, trazemos notícias animadoras em relação ao futuro do programa.

O programa foi inicialmente instituído por meio de uma Medida Provisória (MP), o que estabeleceu um prazo de validade de 120 dias para a sua operação, até que um projeto de lei definitivo fosse discutido e aprovado pelo Congresso Nacional.

Para o Desenrola Brasil, esse prazo crucial está prestes a se esgotar em 3 de outubro. A proximidade dessa data gerou apreensão quanto à continuidade do programa, dado que o projeto de lei necessário para regulamentar a iniciativa estava paralisado no Congresso Nacional.

Contudo, há razões para otimismo. O Desenrola Brasil emitiu um comunicado importante, que merece nossa atenção. Vamos explorar as últimas atualizações sobre o futuro do programa.

Portanto, não perca tempo e confira todas as informações que reunimos nesse texto.

Medida Provisória sobre a continuidade do Desenrola Brasil

Na quinta-feira (28), a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal deu um passo significativo ao aprovar um projeto que estabelece as regras para o programa Desenrola Brasil.



Você também pode gostar:

Este movimento crucial vem em resposta à necessidade de regulamentar o programa, trazendo clareza e diretrizes definidas para seu funcionamento.

Agora, a expectativa é que o Desenrola Brasil seja levado ao plenário da casa para votação já na próxima semana, numa corrida contra o tempo para garantir que a medida não perca sua validade.

Os termos do programa, tal como foram aprovados pela Câmara Federal, seguirão para votação no Senado no mesmo formato. Uma única modificação foi feita pelo senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), relator do projeto no Senado.

Dessa forma, a alteração propõe esclarecer que os juros do rotativo do cartão de crédito não poderão ultrapassar a taxa de 100%. Oferecendo assim uma proteção crucial aos consumidores.

Enfim, esse passo adiante no processo legislativo constitui uma colaboração conjunta para fomentar práticas financeiras mais justas e acessíveis.

Logo, proporcionará aos cidadãos brasileiros uma maior segurança e transparência em suas transações financeiras.

Agora, a comunidade aguarda com expectativa a votação no plenário, agendada para a próxima semana, na esperança de que o Desenrola Brasil seja aprovado e implementado para beneficiar aqueles que mais precisam.

Você pode se interessar em ler também:

Etapas do programa de renegociação de dívidas do Governo Federal

Com a iminente votação que garantirá a continuação do programa, os cidadãos brasileiros terão a oportunidade de continuar a renegociar suas dívidas. Aliviando assim o fardo financeiro que muitos enfrentam.

O Desenrola Brasil, um projeto do Governo Federal, já passou por três fases significativas até o momento.

Na primeira fase, as dívidas de até R$ 100, adquiridas junto a instituições financeiras até o dia 31 de dezembro de 2023, foram retiradas das listas de restrição de crédito.

Isso permitiu que um grande número de brasileiros recuperasse sua capacidade de obter crédito e financiamento.

Na segunda fase, as renegociações com bancos foram estendidas a brasileiros que possuem uma renda de até R$ 20 mil.

Nesta etapa, foram oferecidas várias facilidades, incluindo descontos no valor total da dívida, redução das taxas de juros, bem como, opções de parcelamento flexíveis.

Essa fase do Desenrola Brasil tinha por objetivo tornar a renegociação de dívidas uma realidade acessível para um grupo mais amplo de cidadãos.

A terceira fase do programa Desenrola Brasil, que tem previsão de início na primeira semana de outubro, irá permitir a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil para indivíduos que ganham até dois salários mínimos.

Assim, essa fase com o início dessa nova fase, muitas pessoas que enfrentam situações financeiras mais desafiadores poderão se beneficiar. Afinal, o número de inadimplentes dentro dessa categoria específica é realmente preocupante.

Enfim, no geral, o Desenrola Brasil tem desempenhado um papel fundamental na mitigação dos impactos econômicos da pandemia e na promoção da estabilidade financeira para muitos brasileiros.

Portanto, com a continuação do programa prevista para ser aprovada, espera-se que mais pessoas possam se beneficiar dessas oportunidades de renegociação de dívidas e com isso encontrar um caminho mais tranquilo em direção à recuperação financeira.