ÓTIMA NOTÍCIA para beneficiários do BOLSA FAMÍLIA e BPC

O Governo Federal decidiu isentar os beneficiários do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada) do pagamento de prestações relacionadas ao programa Minha Casa, Minha Vida. Esta decisão é uma grande notícia para as famílias que se beneficiam desses programas.

O Que é o Minha Casa, Minha Vida?

O programa Minha Casa, Minha Vida foi criado pelo governo federal em 2009 com o objetivo de subsidiar a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda. Através deste programa, as famílias podem obter financiamento para comprar um imóvel novo ou usado com condições favoráveis de pagamento.

Aumentos de subsídios

Neste ano de 2023, o Governo Federal já aprovou a elevação do subsídio para a compra de moradias do programa. Pessoas de menor renda, por exemplo, tiveram uma elevação de R$ 47,5 mil para até R$ 55 mil.

Segundo o ministro, já existe uma negociação com o governo do estado de São Paulo e também com a prefeitura da capital paulista para elevar ainda mais estes valores. A ideia é que cada um entre com mais R$ 20 mil.

Por essa lógica, o subsídio para pessoas de renda menor neste estado poderia alcançar a marca de R$ 95 mil, o que poderia dispensar esta parcela da população de um pagamento inicial de entrada no imóvel. “Isso poderia zerar as entradas e trazer muito mais famílias para o financiamento. Com isso, o MCMV vai fortalecer o combate à falta de habitação”, destacou o ministro.

Beneficiários do Bolsa Família e BPC

Os beneficiários do Bolsa Família e do BPC são famílias de baixa renda que recebem assistência do Governo Federal. O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Já o BPC é um benefício assistencial destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que não têm condições de trabalhar.



Isenção das Prestações do Minha Casa, Minha Vida

A isenção das prestações do Minha Casa, Minha Vida para os beneficiários do Bolsa Família e do BPC foi anunciada pelo governo federal recentemente. De acordo com o governo, mais de 50% das famílias que se beneficiam desses programas serão beneficiadas pela nova norma.

A mudança foi publicada em portaria no Diário Oficial da União e se aplica aos beneficiários existentes do programa. No entanto, o governo tem a intenção de estender a isenção de prestações aos novos contratantes que façam parte do Bolsa Família e do BPC.

Impacto para as Famílias Beneficiadas

Para as famílias beneficiadas, a isenção das prestações do Minha Casa, Minha Vida representa uma grande economia. Atualmente, o valor da parcela mensal para os imóveis da área urbana varia de R$ 80 a R$ 330, dependendo da faixa de renda familiar. Com a isenção, essas famílias não terão mais que arcar com esses custos.

Além disso, a nova norma também prevê que os contratos celebrados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e do Fundo de Desenvolvimento Social, realizados antes da publicação desta portaria, podem ser quitados mediante pagamento de 60 parcelas, ao invés das 120 parcelas anteriores.

Expectativas para o Futuro

A isenção das prestações do Minha Casa, Minha Vida para os beneficiários do Bolsa Família e do BPC é uma medida que visa aliviar o orçamento dessas famílias de baixa renda. No entanto, é importante lembrar que o acesso à moradia digna é um direito de todos e é dever do Estado garantir esse direito.

Com essa medida, o governo federal dá um passo importante na direção certa. Ainda assim, é preciso continuar trabalhando para garantir que todas as famílias brasileiras tenham acesso a uma moradia digna e de qualidade.

Em resumo, a isenção das prestações do programa Minha Casa, Minha Vida para os beneficiários do Bolsa Família e do BPC é uma grande notícia para essas famílias. Dessa forma, com essa medida, o Governo Federal reconhece a necessidade de apoiar as famílias de baixa renda no acesso à moradia digna. Essa é uma medida que, sem dúvida, trará benefícios significativos para essas famílias.