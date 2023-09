ÓTIMA NOTÍCIA! Preço do iphone cai no Brasil e novos valores são divulgados; confira

Com a aproximação da chegada de sua mais nova versão, o preço do iPhone cai no Brasil. Nesse sentido, alguns modelos mais antigos do aparelho chegam a ter desconto de mais de 40%. Então, se você sempre quis ter um dispositivo móvel dessa marca, essa é a sua chance.

Veja a seguir o quanto o preço do iPhone está diminuindo em todo o país. Confira a lista com as versões mais baratas e saiba onde você pode comprar esses aparelhos pelo melhor preço.

Preço do iPhone cai no Brasil: veja como estão os preços dos aparelhos

Nos próximos dias, os usuários da Apple poderão conferir o iPhone 15, o seu mais novo modelo. E como de praxe, muitas lojas e revendedoras da marca estarão abastecendo seus estoques para atender ao público consumidor. E isso implica em vender suas versões mais antigas.

Para tanto, diversos estabelecimentos estão dando descontos e o preço do iPhone e suas versões antigas estão caindo no Brasil Em alguns casos, eles podem chegar a 40%, principalmente com relação aos modelos 13 e 14. Nesse sentido, veja abaixo os preços em algumas das principais lojas do país.

Preço do iPhone cai no Brasil na Fastshop:

iPhone 14 de 128 GB está com 32% de desconto. Ele caiu de R$ 7.599 por R$ 5.099 ou ainda R$ 4.999 no PIX. Assinantes prime pagam R$ 4.974;

Já o iPhone 14 Pro de 128 GB tem desconto de 20%. Seu valor passou de R$ 9.499 para R$ 7.599 e R$ 7.299 no PIX. No prime ele sai por R$ 7.263;

O iPhone Pro Max com 256 GB caiu de R$ 11.499 para R$ 8.699,90 no PIX, com desconto de 24%. Assinantes Prime pagam R$ 8.656,40.

Magalu – outra opção interessante:



O iPhone 14 com 256 GB caiu de R$ 8.599 por R$ 5.849,10 no PIX e desconto de 31,9%;

Já o iPhone Pro 14 com 256 GB tem desconto de até 24%, passando de R$ 10.499 para R$ 8.877,77 e R$ 7.998,99 no PIX.

Preço do Iphone mais baixo também na Amazon:

iPhone 11 de 64 GB está com desconto de 39%, de R$ 4.999 por R$ 3.067;

Já o iPhone 12 de 128 GB está de R$ 6.999 por R$ 4.221 e desconto de 40%;

O iPhone 13 está com desconto de 42%, de R$ 7.599 por R$ 4.379;

Iphone 14 Pro de 128 GB passou de R$ 9.499 por R$ 7.799 e desconto de 18%.

Enquanto o preço do iPhone cai no Brasil, veja as novidades da versão 15

O anúncio oficial do novo modelo da Apple ocorrerá na próxima terça-feira (12) de forma online. No entanto, o novo iPhone já teve algumas características divulgadas:

Memória total de 2 TB;

Câmera de zoom ótimo de até 6x;

Modelos pro terão borda de titânio;

Processadores A16 e A17;

Sistema iOS 17;

Recurso de tela recorte para tela infinita.

Enquanto essas novidades ainda estão longe do acesso ao público, uma ótima opção é aproveitar que o preço do iPhone cai no Brasil. Assim você pode adquirir um aparelho da Apple com todos os seus benefícios e ótimos preços.