Ovince Saint Preux recebe suspensão de seis meses pela segunda violação da USADA

Ovince Saint Preux foi suspenso pela Agência Antidopagem dos Estados Unidos por seis meses por sua segunda violação, revelou a agência na segunda-feira.

De acordo com um comunicado da USADA, Saint Preux aceitou uma proibição de seis meses após testar positivo para 3α-hidroxi-5α-androst-1-en-17-ona, que é descrito como um metabólito de longo prazo de 1-Androstenediona e/ou 1 -Testosterona. O resultado positivo decorre de dois testes realizados entre 17 de junho e 11 de julho e, como Saint Preux não teve conhecimento do primeiro resultado positivo, os dois testes foram combinados em uma única violação.

O prazo de suspensão é retroativo a 17 de junho, o que significa que Saint Preux poderá retornar em 17 de dezembro.

Saint Preux, 40 anos, foi suspenso por três meses em outubro de 2019 após testar positivo para várias substâncias proibidas em um suplemento contaminado.

“OSP” estava escalado para enfrentar Ion Cutelaba no evento do UFC, no dia 5 de agosto, antes de ser retirado da luta. Saint Preux está 1-3 em suas quatro aparições mais recentes no octógono, incluindo uma derrota por nocaute de 49 segundos para Phillipe Lins no UFC Vegas 69, em fevereiro.

Saint Preux fez 26 aparições no UFC durante sua longa carreira, incluindo uma derrota provisória pelo título meio-pesado para Jon Jones no UFC 197, em abril de 2016.