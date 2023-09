Pacman Jones é preso no aeroporto por ameaça terrorista e intoxicação

Ex-estrela da NFL Adam “Pacman” Jones foi preso por fazer ameaças terroristas e intoxicação alcoólica em um aeroporto perto de Cincinnati na manhã de segunda-feira … depois que as autoridades disseram que a polícia foi chamada para ajudar um “passageiro indisciplinado”.

TMZ Esportes confirmou que a ex-6ª escolha geral no Draft da NFL de 2005 foi levada sob custódia por volta das 6h… e foi oficialmente marcada uma hora depois.

Antes da prisão, Jones postou um vídeo dele caminhando pelo Aeroporto Internacional do Norte de Kentucky… reclamando da derrota do Bengals por 24-3 para o Cleveland Browns.

Este não é o primeiro desentendimento de Jones com a lei… e também não é seu primeiro incidente no aeroporto – ele se envolveu em uma briga famosa em Atlanta em 2018, embora as autoridades tenham determinado que ele não era o agressor.