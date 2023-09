Paddy Pimblett abre como grande favorito nas apostas sobre Tony Ferguson para a luta do UFC 296

Os criadores de probabilidades aparentemente não acreditam mais em Tony Ferguson.

Ferguson estreou como um grande azarão nas apostas para Paddy Pimblett no fim de semana passado, após o anúncio do confronto divisivo da dupla no UFC 296 nos leves. Nas probabilidades introdutórias publicadas pela BetOnline, Ferguson é listado como um azarão de +280 para conseguir a reviravolta, enquanto seu adversário de Liverpudlian é definido como um favorito de -340 para manter os tempos difíceis rolando para “El Cucuy”.

Para quem não conhece, isso significa que os apostadores devem fazer uma aposta de US$ 340 em Pimblett para obter apenas US$ 100 de lucro se ele derrotar Ferguson.

O anúncio do UFC de Ferguson x Pimblett foi recebido com reações mistas pela comunidade do MMA, já que muitos expressaram desconforto ao enfrentar Ferguson contra outro novato, à luz da prolongada seqüência de derrotas do ex-campeão interino dos leves do UFC. Ferguson perdeu seis lutas consecutivas desde 2020; pior ainda, o jogador de 39 anos não pareceu competitivo na maioria dessas atuações.

Pimblett, 28 anos, está invicto em suas quatro lutas no UFC. Ele está afastado dos gramados desde que derrotou Jared Gordon por meio de uma decisão polêmica em dezembro de 2022.

O UFC 296 acontece no dia 16 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O evento é encabeçado por duas lutas pelo título: o campeão peso meio-médio Leon Edwards x Colby Covington na luta principal, e o campeão peso mosca Alexandre Pantoja x Brandon Royval na co-headliner.