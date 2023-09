Padtec CONTRATA PESSOAS em SP, AM e MA

A Padtec, empresa voltada ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de sistemas de comunicação óptica de alta capacidade, está na procura por novos profissionais para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, vale a pena consultar a lista abaixo:

Especialista de Redes IP/MPLS – Campinas – SP e Remoto – Efetivo;

Estagiário (a) em Controladoria – Campinas -SP e Híbrido – Estágio;

Técnico (a) de Operações I (O&M) – São Gabriel da Cachoeira – AM – Efetivo;

Técnico (a) de Operações – Maranhão – Presidente Dutra – MA – Efetivo;

Técnico de Segurança do Trabalho SR (CAMPINAS) – Campinas -SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Campinas – SP – Banco de Talentos.

Mais sobre a Padtec

Falando com mais ênfase sobre a empresa, vale frisar que a empresa é vanguardista na América Latina em sistemas de transmissão de dados baseados na tecnologia DWDM, capaz de aumentar em centenas de vezes a capacidade de transmissão em redes de fibra óptica.

Com negócios e representantes em diversos países, a Padtec se destaca pela atuação em nível mundial, auxiliando na transformação da forma com que o mundo se comunica e oferecendo soluções e produtos que facilitam, convergem e inovam as redes de serviços de telecomunicações das operadoras e provedores de internet do Brasil e do mundo.

Como se inscrever em uma das oportunidades acima?

Agora que a lista de vagas da Padtec já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: