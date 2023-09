Pagamento CalFresh: Quanto o CalFresh pagará durante outubro de 2023 e quando?

To programa CalFresh, Califórnia versão do SNAP (Programa de Assistência Nutricional Suplementar), desempenha um papel vital no fornecimento assistência alimentar para famílias de baixa renda em todo o estado.

Para o 2.965.170 famílias que atualmente recebem Benefícios do SNAP ou Vale-refeição em Califórniasaber quando seus benefícios serão depositados em seu cartão EBT é um aspecto crucial do planejamento financeiro.

Estar informado sobre o cronograma de pagamento permite que você faça um orçamento de forma eficaz e aproveite ao máximo sua assistência.

Compreender quando e quanto você receberá em benefícios CalFresh durante Outubro de 2023 é crucial para uma orçamentação eficaz. Nesta postagem, detalharemos os principais detalhes sobre Pagamentos CalFresh para o próximo mês.

Noções básicas do CalFresh: uma visão geral rápida

Embora os benefícios do SNAP sejam geralmente emitidos mensalmente, o cronograma de pagamento pode variar de estado para estado.

A quantidade de Benefícios do CalFresh que uma família recebe depende do seu tamanho e do rendimento líquido mensal após as deduções permitidas.

Além disso, famílias com filhos menores que atendam aos requisitos federais TANF requisitos de trabalho podem receber benefícios suplementares através do GANHA programa.

O cálculo dos benefícios envolve pegar o valor máximo para o tamanho da família e subtrair 30% do rendimento líquido do agregado familiar.

Cronograma de pagamento CalFresh para outubro de 2023

À medida que nos aprofundamos Outubro de 2023é essencial observar que o prazo dos pagamentos do CalFresh varia de acordo com o número de casos.

Aqui está um detalhamento de quando os benefícios estarão disponíveis para diferentes números de casos:

Números de casos que terminam em 1: Benefícios disponíveis no domingo, 1º de outubro.

Números de casos que terminam em 2: Benefícios acessíveis na segunda-feira, 2 de outubro.

Números de casos terminados em 3: Benefícios prontos na terça-feira, 3 de outubro.

Números de casos que terminam em 4: Benefícios prontos na quarta-feira, 4 de outubro.

Números de casos terminados em 5: Benefícios prontos na quinta-feira, 5 de outubro.

Números de casos que terminam em 6: Benefícios prontos na sexta-feira, 6 de outubro.

Números de casos terminando em 7: Benefícios prontos no sábado, 7 de outubro.

Números de casos terminados em 8: Benefícios disponíveis no domingo, 8 de outubro.

Números de casos terminados em 9: Benefícios acessíveis na segunda-feira, 9 de outubro.

É importante notar que Benefícios do CalFresh estão disponíveis em finais de semana e feriadosgarantindo que os destinatários tenham acesso aos seus fundos quando necessário.

Qualquer saldo restante em seu cartão EBT será transferido para o saldo do próximo mês.