Pagamento CalFresh, setembro de 2023: esses casos receberão o pagamento esta semana

CalFresh, Califórnia equivalente ao Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), desempenha um papel crucial para garantir que as famílias de baixos rendimentos tenham acesso a alimentos nutritivos.

Para o mês de Setembro de 2023é essencial saber quando seus pagamentos CalFresh estarão disponíveis em seu Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) cartão.

Continue lendo para descobrir todos os detalhes que você precisa para planejar seu orçamento de forma eficaz.

Compreendendo o CalFresh:

CalFresh oferece assistência alimentar mensal a indivíduos e famílias elegíveis, ajudando-os a comprar alimentos saudáveis.

Esses benefícios também podem ser usados ​​para comprar sementes e plantas para cultivar seus próprios alimentos.

Além disso, alguns mercados agrícolas oferecem o dobro do valor de CalFresh benefícios, tornando os produtos frescos ainda mais acessíveis. Se você se qualificar, o Programa de refeições em restaurantes (RMP) permite que você use seu Benefícios do CalFresh comprar refeições preparadas nos restaurantes participantes.

Se você ainda não se inscreveu para os benefícios do CalFresh, você pode fazê-lo on-line em GetCalFresh.org ou ligando para o CalFresh Linha de informações em 877-847-3663. Qualificar-se para benefícios rápidos significa que você poderá receber assistência no mesmo dia ou no prazo de três dias após o envio da sua inscrição.

Pagamento de setembro:

CalFresh os benefícios são distribuídos nos primeiros dez dias de cada mês, variando de acordo com o último dígito do seu número do processo.

Aqui está o cronograma para Setembro de 2023:

Se o seu número de caso terminar em 1: Benefícios disponíveis na sexta-feira, 1º de setembro.

Se o número do seu caso terminar em 2: Benefícios disponíveis no sábado, 2 de setembro.

Se o número do seu caso terminar em 3: Benefícios disponíveis no domingo, 3 de setembro.

Se o número do seu caso terminar em 4: Benefícios disponíveis na segunda-feira, 4 de setembro.

Se o número do seu caso terminar em 5: Benefícios disponíveis na terça-feira, 5 de setembro.

Se o número do seu caso terminar em 6: Benefícios disponíveis na quarta-feira, 6 de setembro.

Se o seu número de caso terminar em 7: Benefícios disponíveis na quinta-feira, 7 de setembro.

Se o número do seu caso terminar em 8: Benefícios disponíveis na sexta-feira, 8 de setembro.

Se o número do seu caso terminar em 9: Benefícios disponíveis no sábado, 9 de setembro.

Se o número do seu caso terminar em 0: benefícios disponíveis no domingo, 10 de setembro.

Compreendendo o CalFresh cronograma de pagamento para Setembro de 2023 é crucial para planejar com eficácia seu orçamento mensal.

Se você encontrar algum problema com seus pagamentos, não hesite em entrar em contato com o FOTO escritório para obter assistência.