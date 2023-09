Pagamento de Benefícios da Previdência Social: O último pagamento de setembro de 2023 está chegando; você está entendendo?

EUem setembro, Seguro Social os beneficiários recebem várias rodadas de pagamentos, com o próximo desembolso ocorrendo esta semana.

Aqueles que recebem Supplemental Security Income (SSI) já receberam seus pagamentos em 1º de setembro e receberão outro este mês.

O prazo desses pagamentos varia de acordo com a data de nascimento, portanto, se você ainda não recebeu seu pagamento, ele poderá chegar no final do mês.

Quem está recebendo o último pagamento dos Benefícios da Previdência Social de setembro?

O cronograma de pagamento é o seguinte:

1º de setembro: Pagamentos da Previdência Social para beneficiários desde antes de maio de 1997.

13 de setembro: Pagamentos para quem faz aniversário entre os dias 1º e 10 de qualquer mês.

20 de setembro: Pagamentos para pessoas físicas com aniversário entre os dias 11 e 20 de qualquer mês.

27 de setembro: Pagamentos para quem faz aniversário entre os dias 21 e 31 de qualquer mês.

A Administração da Segurança Social geralmente envia pagamentos na segunda, terceira e quarta quartas-feiras de cada mês, dependendo da sua data de nascimento:

Se seu aniversário for entre os dias 1º e 10 de cada mês, seu pagamento chega na segunda quarta-feira.

Aniversários entre os dias 11 e 20 resultam em pagamentos na terceira quarta-feira.

Para os nascidos entre os dias 21 e 31, os pagamentos são enviados na quarta quarta-feira.

Os beneficiários do SSI, por outro lado, normalmente recebem os seus pagamentos no primeiro dia de cada mês, com algumas exceções

Se você é novo nos benefícios da Previdência Social, é crucial entender quando começar a coletá-los e quando considerar interrompê-los para um pagamento maior no futuro.

Lembre-se de que a Administração da Previdência Social distribui os pagamentos em várias rodadas ao longo do mês; portanto, se o seu pagamento ainda não chegou, provavelmente está agendado para uma data posterior com base na sua data de nascimento. Seja paciente e monitore sua conta quanto ao pagamento recebido.