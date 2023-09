Pagamento do Bolsa Família é LIBERADO HOJE (28/09); veja quem recebe e como sacar o benefício

O Bolsa Família liberou nesta quinta-feira (28/09) o pagamento para um novo grupo de beneficiários. Os repasses são realizados pela Caixa Econômica Federal, que segue as datas do calendário oficial. Dessa maneira, a cada dia um novo grupo pode acessar os recursos, segundo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social).

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Através dele, mais de 20 milhões de famílias podem ter acesso a renda para a sua subsistência e sair da pobreza extrema. A seguir, confira mais informações sobre quem recebe o pagamento nesta quinta e como fazer o saque do benefício.

Bolsa Família contempla novo grupo nesta quinta-feira (28/09)

Os repasses do Bolsa Família referente a setembro começaram no dia 18 e seguirão até o dia 29. Os beneficiários podem receber o pagamento de acordo com as datas do calendário oficial. Nesta quinta-feira, os inscritos que possuem o NIS com final 9 já podem movimentar a quantia.

O valor é depositado pela Caixa Econômica Federal na conta social digital dos usuários. Assim, é possível acessar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem. A seguir, confira o calendário oficial de setembro completo:

NIS de final 1: dia 18 de setembro;

NIS de final 2: dia 19 de setembro;

NIS de final 3: dia 20 de setembro;

NIS de final 4: dia 21 de setembro;

NIS de final 5: dia 22 de setembro;

NIS de final 6: dia 25 de setembro;

NIS de final 7: dia 26 de setembro;

NIS de final 8: dia 27 de setembro;

NIS de final 9: dia 28 de setembro;

NIS de final 0: dia 29 de setembro.

Como fazer o saque do benefício?

Os beneficiários do Bolsa Família podem movimentar o seu pagamento por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível realizar transferências, PIX, recarga de celular, pagamento de boletos e ainda ter acesso a diversos serviços bancários diretamente do celular.



No entanto, para quem deseja fazer o saque em dinheiro, a Caixa também disponibiliza outros canais de atendimento. Confira:

Correspondentes Caixa Aqui;

Lotéricas;

Agências (boca do caixa);

Caixas eletrônicos (saque com cartão do benefício ou sem o cartão utilizando a senha gerada no aplicativo Caixa Tem).

Quais são as regras do Bolsa Família 2023?

Em 2023, o Governo Federal começou a reformulação do Bolsa Família. Assim, determinou as novas regras do programa e realizou diversas outras mudanças. De modo geral, podem receber o benefício as famílias que possuem uma renda mensal de até R$ 218 per capita (por pessoa).

Além disso, estar cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal) é fundamental para ingressar no programa. Isso porque é por meio deste banco de dados que o Governo Federal consegue identificar as famílias que têm direito ao benefício e fazer a sua concessão.

Ademais, após ingressar no Bolsa Família, os participantes também devem se atentar para as condicionalidades de permanência. Trata-se de regras que eles devem seguir para garantir a continuidade dos pagamentos. Confira quais são:

Inscrição no CadÚnico deve ser atualizada sempre que houver alguma mudança nas informações da família, como renda e número de integrantes, por exemplo. Além disso, o cadastro também deve ser atualizado a cada dois anos, mesmo quando não houver mudança de dados;

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

Como se cadastrar no programa?

As famílias que se enquadram nas regras do Bolsa Família e desejam se cadastrar no programa precisam fazer a inscrição no CadÚnico. Para isso, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência.

Assim, deve portar os seus documentos pessoais, bem como um documento de cada integrante da família (que mora na mesma casa). Após cadastrar seus dados, o responsável também deverá responder um questionário socioeconômico para concluir a inscrição.

Depois, basta aguardar uma nova seleção do Governo Federal, que acontece de acordo com as vagas que surgem e o orçamento da União, após análise das informações do CadÚnico.