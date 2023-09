Pagamento do Piso Nacional de Enfermagem já foi creditado pela Prefeitura de Penedo

Honrando seu compromisso com as categorias da enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), o Prefeito Ronaldo Lopes efetivou o repasse de recursos para pagamento do piso nacional um dia após a aprovação da lei pelos vereadores.

O apoio da Câmara Municipal de Penedo foi destacado pelo gestor em vídeo publicado na sua rede social nesta sexta-feira, 22.

“Essa rapidez dos vereadores fez com que eu pudesse sancionar a lei hoje mesmo e também pudesse depositar, na conta de cada um, essas diferenças salariais retroativas a maio”, informou Ronaldo Lopes, referindo-se a celeridade da tramitação do projeto de lei que enviou para a Câmara, agradecendo a aprovação por unanimidade de votos.

A Secretária Municipal de Saúde Waninna Mendonça frisa que a complementação salarial obedece às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, inclusive para o pessoal que trabalha em instituição sem fins lucrativos sediada em Penedo, prestadora de serviços para clientela formada por, pelo menos, 60% de pacientes do SUS.

“Reconhecemos a importância de todos os profissionais da enfermagem na assistência à população e no cuidado com os nossos pacientes. Gostaria de parabeniza-los, pois sei da luta que travaram até a concretização deste dia”, declara a gestora da SEMS Penedo.