Pagamentos começam hoje (25); confira quando você vai receber

Milhões de segurados de todas as regiões do país não precisam mais esperar. Nesta segunda-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia oficialmente os pagamentos de setembro de aposentadorias e pensões. De acordo com informações do Ministério da Previdência Social, mais de 37 milhões de pessoas estão sendo contempladas.

Assim como ocorreu nos meses anteriores, o calendário de repasses depende necessariamente do valor da aposentadoria ou da pensão. Quem recebe o equivalente ao piso previdenciário de R$ 1.320 segue uma sequência de datas. As pessoas que recebem mais do que este valor precisam se basear em um segundo calendário.

Quem recebe hoje?

Especificamente nesta segunda-feira (25), os repasses do INSS estão sendo feitos para as pessoas que recebem o equivalente ao piso previdenciário no valor de R$ 1.320 e que possuem o número 1 como final do benefício. De acordo com a autarquia, o depósito está sendo feito de maneira automática na conta do cidadão.

Vale lembrar que para consultar o seu número final do benefício, é necessário se basear na numeração que está disponível no seu cartão do INSS. Note que é preciso levar em consideração o último algarismo, ou seja, aquele que está disponível antes do dígito verificador.

Imagine, por exemplo, que o número do seu benefício seja o 123456789-0. Neste caso, o número final que serve como base de análise é o 9, e o não o 0.

Existem outras formas de descobrir o dia do seu pagamento. Uma delas é acessando o extrato por meio do aplicativo do INSS e do site Meu INSS. Nestes casos, é necessário usar a conta Gov.br, que é o login unificado para os serviços digitais do governo federal.

Os calendários

Abaixo, você pode conferir o detalhamento dos calendários dos pagamentos do INSS para este mês de setembro:



Segurados do INSS que recebem R$ 1.320

Final 1: 25 de setembro;

Final 2: 26 de setembro;

Final 3: 27 de setembro;

Final 4: 28 de setembro;

Final 5: 29 de setembro;

Final 6: 2 de outubro;

Final 7: 3 de outubro;

Final 8: 4 de outubro;

Final 9: 5 de outubro;

Final 0: 6 de outubro.

Beneficiários que recebem mais de R$ 1.320

Final 1 e 6: 2 de outubro;

Final 2 e 7: 3 de outubro;

Final 3 e 8: 4 de outubro;

Final 4 e 9: 5 de outubro;

Final 5 e 0: 6 de outubro.

Ligação do INSS

Além de indicar o início dos pagamentos mensais de aposentadorias e pensões, esta segunda-feira (25) também marca o início do processo de antecipação da perícia médica. De acordo com as informações oficiais, a partir de hoje, a autarquia vai começar a ligar para cidadãos que estejam aguardando, há mais de 45 dias, pela realização da perícia médica para concessão do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.

Para evitar cair em golpes, o INSS informou que o cidadão precisa prestar atenção no número que está realizando a chamada. O Instituto vai entrar em contato com o indivíduo através do número (11) 2135-0135. Este número, vale lembrar, não recebe chamadas e não conta com perfil no WhatsApp.

Na ligação, a entidade poderá:

remarcar o atendimento;

confirmar o agendamento da perícia;

antecipar o agendamento de perícia médica e/ou avaliação social;

dar informação sobre requerimento

O que o INSS não fará nesta ligação:

pedir número de documentos;

pedir foto para comprovar a biometria facial;

pedir número de conta corrente;

solicitar senha bancária.

“E, mesmo assim, é o instituto que informa os dados. Se receber ligação solicitando suas informações ou foto de documento, fuja. É golpe”, diz o comunicado.

“Caso o cidadão fique em dúvida se deve atender a ligação ou ache que é vítima de golpe, basta fazer uma chamada gratuita para o número 135. O número do SMS da Central 135 continua sendo o 28041. Portanto, se receber uma mensagem no celular com esse número é o INSS entrando em contato” , disse o Instituto por meio de nota.