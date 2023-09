Paige Spiranac diz que ninguém olha para o rosto dela: “Em vez disso, olham para cá!”

Paige Spiranac, a conhecida personalidade do golfe e influenciadora das redes sociais, acessou suas plataformas para compartilhar uma reflexão sincera sobre as curiosas complexidades da comunicação e percepção online.

A postagem de Spiranac girou em torno de um pedido aparentemente simples em relação à sua aparência. Ela mencionou como as pessoas costumam dizer que os homens não percebem os pequenos detalhes, e neste caso, provou ser um tanto verdadeiro. Ela postou uma foto que dizia “cortar meu cabelo”, com a intenção de compartilhar seu corte de cabelo recente com seus seguidores.

Paige Spiranac diz “ninguém olha na minha cara” e ela não está brava com issoRoberto Ortega

No entanto, a resposta que recebeu foi bem diferente do que ela esperava. Em vez de reconhecer seu novo corte de cabelo, muitos de seus seguidores interpretaram mal, acreditando que ela estava buscando a opinião deles sobre se deveria ou não cortar o cabelo.. A enxurrada de respostas em seus DMs foi esmagadoramente contra a ideia de um corte de cabelo, com seguidores elogiando seu visual atual.

Em sua postagem Spiranac observou com humor que apesar de sua intenção de mostrar seu corte de cabelo as reações de seus seguidores indicaram que eles podem não ter uma imagem clara de como era o cabelo dela antes.

Além disso, Spiranac reconheceu que o mundo online pode ser seletivo no que escolhe destacar. Ela refletiu que, apesar de sua presença ativa nas redes sociais, muitos de seus seguidores podem nem saber como é seu rosto ou a cor de seus olhos. Essa revelação gerou uma compreensão humorística para a influenciadora sobre a natureza de sua personalidade nas redes sociais.