Pinfluenciador de golfe popularPaige Spiranac ainda não quebrou o silêncio após Aaron Rodgerlesão, depois de prever o Jatos de Nova York para ir até o Super Bowl.

A modelo, conhecida por seu traje de golfe atrevido, fez suas previsões de pré-temporada e previu um Jets-San Francisco 49ers Super Bowl e acreditavam que venceriam sua divisão, parecendo acreditar no hype em torno do Rodgers troca.

Ela fala sobre vários esportes como parte de uma associação com a PointsBet e lançou suas previsões da NFL na quinta-feira, 7, via X, antigo Twitter.

“É temporada de futebol, querido, e aqui estão algumas das minhas previsões da NFL.” Spiranac disse na plataforma de mídia social. “Aqui estão os vencedores das minhas divisões: vamos começar com a AFC e o Leste, vou com o Jatosacho que eles vão fazer jus ao hype.”

Ela continuou: “E para um confronto do Super Bowl, todo mundo vai escolher as mesmas velhas escolhas. Jatos-49ers Super Bowl? Não é tão ruim, mas quero ouvir a opinião de vocês, então comentem abaixo.”

No entanto, a jovem de 30 anos, que participou do tour da Ladies Professional Golfers Association, ainda não comentou sobre o Jatos‘Lesão da assinatura da marca.

Lesão de Rodgers

Rodgers começou a vida em Nova York após se transferir do Green Bay Packers após 17 anos em Wisconsin.

Mas a sua primeira aparição no verde do Jatos de Nova York terminou em desastre quando ele foi demitido por Leonardo Fournette e pareceu danificar o tendão de Aquiles no processo.

O Jatos inicialmente acreditaram que a lesão poderia ser grave, mas seus temores se confirmaram quando foi relatado que o jogador de 39 anos rompeu o tendão de Aquiles e perderá a campanha.

Ele teve que sair do jogo, pois o Jatos derrotou o Notas de búfalo 22-16, com Zach Wilson intervindo para obter a vitória para a franquia.

Wilson foi a segunda escolha no draft de 2021 e completou 14 dos 21 passes em 140 anos, até adicionando um touchdown, enquanto parece pronto para assumir o manto de quarterback.