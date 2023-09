Paige Spiranac não se importa se as pessoas são criticadas por suas escolhas de guarda-roupa

Paige Spiranac conhece bem as manchetes quando se trata do que ela veste enquanto está no golfe curso.

Sem medo de mostrar um pouco de pele, a influenciadora gosta de se vestir com conforto. Se isso significa que ela está brincando de saia e regata, isso não importa para ela.

Spiranac incentiva todas as mulheres a vestirem o que quiserem e o que as faz sentir-se confortáveis, uma atitude que tem provocado mudanças na forma como as mulheres são vistas, especialmente no golfe.

No entanto, suas seleções de guarda-roupa também resultaram em muitas críticas, com alguns dizendo que ela descobre demais.

Spiranacque tem quase 4 milhões de seguidores no Instagram, afirmou que por ter sido ginasta antes de jogadora de golfe, ela se sente confortável em usar roupas reveladoras como spandex e collant.

“Quando mudei para o golfe, estávamos com um pouco de dificuldade financeira e então não tive o luxo de sair e comprar um guarda-roupa totalmente novo, apropriado para o golfe. ”, disse Spiranac à Sports Illustrated.

“Foi assim que aprendi a jogar e me considero um atleta – considero as pessoas que jogam golfe como atletas.

“[People] estão por aí com calças irrespiráveis ​​jogando como um louco e eu penso ‘vamos nos vestir como atletas’ e essa sempre foi minha mentalidade quando entrei no golfe e isso realmente irrita as pessoas, o que é chocante.”

Spiranac prefere uma abordagem descontraída

Enquanto alguns jogadores de golfe estão ocupados discutindo se os jogadores devem usar shorts ou calças, ou que colarinho usar, Spiranac veste o que a faz se sentir bem e jogar melhor.

Ela também observou que nem todo mundo tem como comprar um guarda-roupa totalmente novo só para os verdes.

“Estou aqui apenas de regata e spandex e as pessoas ficam tipo, ‘O que você está fazendo’, mas eu adoro isso. Acho que estamos começando a ver essa mudança, e a moda é uma grande parte do crescimento do jogo e está caminhando na direção certa”, disse Spiranac.

“Você quer estar confortável. Então, poder encontrar algo em seu armário e depois sair para um campo de golfe público, acho que isso é mais do que aceitável.

“Muitas pessoas agora estão começando a concordar comigo. Já se passaram oito longos anos tentando convencer as pessoas, mas estamos conseguindo [there]. Agora vou ao estande e vejo mulheres por aí com leggings e tops.

“Então, de nada a todos os caras. E estamos todos confortáveis ​​agora, o que eu acho bom.”