Paige Spiranac vence o Aberto dos Estados Unidos e rouba a cena no sábado: ‘Tênis, alguém?’

GA velha influenciadora de mídia social Paige Spiranac é um dos rostos mais famosos da internet, ela adora acompanhar todos os esportes através de suas redes sociais. Um dos desportos que mais pratica para além do golfe é possivelmente o ténis, o Aberto dos EUA está em andamento e Paige não queria perder a ação de hoje. A influenciadora do golfe usou um lindo vestido de verão verde e branco e posou nas arquibancadas do Arthur Ashe Stadium, em Nova York. Ela postou uma legenda curta, mas doce, perguntando às pessoas se elas estavam com vontade de jogar tênis. Mas é claro que ela quer que seus seguidores saibam que ela está participando do maior evento de tênis da América. Mas Paige foi enigmática, pois queria que seguíssemos algumas de suas pistas.

A qual partida do Aberto dos EUA Paige Spiranac compareceu?

Paige Spiranac não mencionou qual dos jogos ela iria assistir, mas deixou algumas pistas. Na imagem que ela postou, há uma tenista que vestia verde escuro com traje branco. À distância, é difícil saber quem poderia ser o homem da foto. Mas se olharmos para os jogadores que usaram essas cores no US Open de sábado, só há um que escolheu essa combinação de cores. Esse profissional do tênis é o inglês Dan Evans, atualmente em 26º lugar no ranking mundial. Agora que sabemos quem é esse jogador, podemos adivinhar quem Paige foi ver. Estava escrito em toda a parede.

Todas as celebridades que puderem pagar ingressos para o Aberto dos Estados Unidos vão querer assistir à nova sensação do esporte. O jovem Carlos Alcaraz está tendo um ano difícil e atualmente está em chamas. No início deste ano, ele já venceu Wimbledon e perdeu Rolland Garros. Ambos os jogos aconteceram contra Novak Djokovic, o atual número 2 do mundo. O espanhol conquistou a vitória com 6-2, 6-3, 4-6 e 6-3. Djoker também está neste torneio, ele joga no domingo contra o croata Borna Gojo também no Arthur Ashe Stadium. Paige visitará o mesmo estádio amanhã também? Manteremos todos vocês informados.