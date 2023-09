Paige VanZant: 1 dia de receita de OnlyFans superou todos os dias de pagamento de luta combinados

Paige VanZant já falou sobre a recompensa de postar conteúdo atrevido no OnlyFans. Mas o veterano do UFC e do BKFC fez recentemente uma afirmação surpreendente sobre a escala dessa recompensa.

Em uma entrevista no podcast de vídeo Only Stans, VanZant disse que um dia em que ela ganhou na plataforma da web foi mais valiosa do que todas as suas bolsas de luta juntas.

Apenas o anfitrião do Stans, Glenny Balls, nomeou o UFC ao abordar a questão dos ganhos de luta de VanZant vs. Only Fans, e VanZant não disse se o dinheiro que ela ganhou foi especificamente do UFC ou de sua carreira no octógono e no BKFC, que se seguiu após sua saída do líder do setor em 2021.

É seguro dizer, porém, que a mudança mudou a vida de VanZant para sempre.

“Tive muita sorte porque minha carreira, mesmo fora do UFC e fora das lutas, tem sido muito bem-sucedida”, disse VanZant. “Trabalhei muito duro em outros setores e tentei passar para uma personalidade mais mainstream. Mas sim, Only Fans tem sido definitivamente minha maior fonte de renda.

“Eu diria que combinado na minha carreira de lutador, acho que ganhei mais dinheiro em 24 horas no Only Fans do que ganhei em toda a minha carreira de lutador combinada. … E é por isso que é difícil como pessoa… você sabe, [I] estava nervoso com o estigma, mas agora… é difícil ir embora. Eu sinto que… quando você é uma daquelas pessoas que nasceu pobre, cresceu pobre e depois ficou rico, é quase como se você sempre se sentisse pobre. Então você sempre quer continuar trabalhando duro e tenho sorte de estar em uma posição onde pude ajudar minha família; meu marido e eu ajudamos nossa família e fazemos tudo o que podemos para trazer todos à mesa. … Então… justifica fazer, sabe, conteúdo exclusivo, sabendo que estou ajudando a cuidar de todos ao meu redor.”

“Então Paige VanZant confirmou-se rica?” Bolas perguntou.

“Eu presumo que sim”, respondeu VanZant com um sorriso.

Em entrevista anterior ao MMA Fighting, VanZant disse que sua mudança para OF valeu muito a pena, mas ela também observou que o sucesso não roubou dela o desejo de continuar lutando.

“Teoricamente eu poderia [retire]”, disse VanZant. “Não preciso lutar mais um dia na minha vida. É coisa de atleta e algumas pessoas não entenderiam. Se você perguntar a LeBron James por que você ainda joga basquete? Você não precisa. Por que todos esses jogadores da NBA, jogadores da NFL chegam a um ponto em suas carreiras como Tom Brady – ele não precisa mais jogar futebol, mas por que precisa? Porque ele é o maior de todos os tempos, porque quer continuar a competir. É o que ele faz. Está no sangue dele.

“Não me comparo a essas pessoas e à sua grandeza, mas definitivamente à sua vontade de querer continuar a ter sucesso. Sinto que isso também faz parte de mim.”

VanZant atualmente não está com cartão amarelo no BKFC, mas deve retornar para uma última luta.