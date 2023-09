Pântano de Shrek disponível no Airbnb, passe 2 noites como um ogro

Qualquer grande fã de “Shrek” terá a oportunidade de viver como um ogro por algumas noites… porque sua icônica casa no pântano foi recriada na vida real e será lançada no Airbnb.

Os visitantes poderão levantar os cascos no local isolado, relaxar no ambiente de “luz de velas de cera” e, pela manhã, comerão waffles – exatamente como Donkey gostaria.

Ele ainda tem o banheiro externo do Shrek ao lado do prédio principal… então, se você quiser, poderá recriar a cena icônica do início do filme de 2001.