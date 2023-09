Parceria entre Prefeitura de Penedo e Senac abre inscrição para mais dois cursos profissionalizantes gratuitos

O investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas na qualificação do povo de Penedo não para. Além das oportunidades criadas pelo Programa Minha Chance, desenvolvido em parceria com o SENAI, mais dois cursos profissionalizantes estão disponíveis, também sem custo para os inscritos.

Quem quiser se tornar Operador de Computador, com diploma do SENAC e sem pagar nada pela formação profissional, tem a última oportunidade do ano para o aprendizado nessa área bastante promissora.

O curso de Operador de Computador pode ser feito por quem já completou 15 anos e tem o ensino fundamental completo, com inscrição aberta para a turma que vai funcionar no horário noturno na carreta-escola do Senac.

A outra oportunidade de qualificação profissional é o curso de Preparo e Serviços de Coquetéis, disponível para maiores de 18 anos que tenham concluído, pelo menos, o ensino fundamental. As aulas acontecem na sede do Ifal Penedo no período da tarde.

A inscrição para as duas qualificações está aberta na sede da Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada ao lado da agência dos Correios, de segunda à sexta-feira, das 8h às 13 horas.

Os interessados devem apresentar xerox do RG (carteira de identidade), do CPF e do comprovante de residência. Sobre a escolaridade, a declaração precisa ser original e válida até 30 dias após a emissão. Para histórico escolar, basta apresentar fotocópia.

Para Operador de Computador, quem for menor de 18 anos precisa se inscrever acompanhado do pai ou responsável, com adulto portando xerox do RG e do CPF.