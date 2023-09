Passageiro desaparecido do cruzeiro Carnival em liberdade condicional quando desapareceu, autoridades céticas

Kevin McGratho passageiro desaparecido do cruzeiro Carnival que desapareceu misteriosamente durante uma viagem às Bahamas, estava em liberdade condicional na época… o que acrescenta um novo aspecto ao caso.

Os problemas legais de McGrath podem fornecer outra pista sobre seu desaparecimento no fim de semana do Dia do Trabalho, o que levou a uma busca da Guarda Costeira que já foi cancelada sem encontrá-lo.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, McGrath se confessou culpado de agressão agravada no Tennessee em setembro de 2022 – sua esposa disse que ele ameaçou matá-la e a seus filhos – e ele acabou sendo condenado a 6 anos de liberdade condicional supervisionada.

Os documentos dizem que McGrath obteve permissão para se mudar do Tennessee para a Flórida, onde morava com seus pais… e o cruzeiro foi uma celebração do 60º aniversário de seu pai.

Mas, os oficiais de liberdade condicional de McGrath dizem que ele nunca obteve permissão para embarcar no cruzeiro, e parece que seu escritório de liberdade condicional só descobriu que ele estava a bordo do navio quando a mídia informou que ele havia desaparecido.

Além do mais, os médicos dizem que ele está violando a liberdade condicional ao não conseguir manter comunicação com seu oficial de liberdade condicional. Todas as tentativas de contatá-lo foram infrutíferas desde o cruzeiro e seu paradeiro permanece desconhecido.

O PO também diz que McGrath está inadimplente em US$ 241,20 em taxas de liberdade condicional e não fez nenhum pagamento de custas judiciais. Ele está em liberdade condicional por

McGrath desapareceu quando o cruzeiro voltava das Bahamas para a Flórida. Aparentemente, ele foi visto pela última vez na noite de setembro. 3 e seu cartão-chave foi usado para entrar em seu quarto às 3h30 do dia seguinte. Sua família havia planejado se encontrar para o café da manhã, mas ele não apareceu e foi dado como desaparecido quando todos saíram do navio.

Os policiais dizem que a equipe e a segurança da Carnival vasculharam o navio em busca de McGrath… e o sistema de detecção ao mar do navio nunca disparou. Resumindo: a polícia diz que não há evidências de que ele tenha exagerado e não havia sinal dele a bordo.

A Guarda Costeira dos EUA trouxe helicópteros para procurar McGrath em 3.300 milhas náuticas quadradas, mas não encontrou vestígios e cancelou a busca.