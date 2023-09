Passageiro morre em voo com destino a França e só foi percebido após pouso

SAlguns voos sofrem frequentemente atos nada comuns e embora os aviões sejam o meio de transporte mais seguro, há momentos em que os passageiros não se apercebem das circunstâncias que ocorrem numa viagem de avião. Foi o que aconteceu num voo do Reino Unido para Françaonde uma pessoa morreu na viagem e só foi notada após o pouso do avião.

Os passageiros pensaram que a vítima estava dormindo. Tudo aconteceu na passada quinta-feira, quando um voo da British Airways fez a viagem do Reino Unido para França, concretamente de Aeroporto de Heathrow para a cidade de Legal e quando desceram do avião, encontraram uma pessoa falecida.

A vítima era uma mulher de 73 anos e durante toda a viagem ninguém notou que uma pessoa falecida voava com eles, perceberam isso quando pousaram, quando estavam recolhendo toda a bagagem para sair da aeronave. Segundo o jornal francês Connexion, estes viajantes notaram que algo estava errado quando comunicaram com ela e não receberam resposta dela.

O passageiro morreu durante o voo

Os passageiros tentaram comunicar com a vítima, mas ao constatarem que ela não respondia contactaram diretamente a tripulação do voo, que acionou os serviços de emergência. Infelizmente, as tentativas de reanimação foram em vão, a vítima já tinha falecido quando os serviços de emergência chegaram e o seu óbito foi declarado às 22h00, hora local, na cidade de Nice. A causa da morte, segundo a mídia francesa, está relacionada a um ataque cardíaco.

A companhia aérea divulgou um comunicado confirmando a morte: “Infelizmente, um cliente faleceu em um voo de Londres-Heathrow para Nice. Nossos pensamentos estão com a família do cliente neste momento difícil. Não podemos fornecer ou confirmar mais detalhes sobre o passageiro .”