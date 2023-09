Passo a passo para emitir Nota Fiscal no novo sistema

Desde setembro, todos os Microempreendedores Individuais (MEIs) estão obrigados a emitir a Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) pelo sistema nacional. Essa mudança tem como objetivo padronizar os processos de emissão e simplificar as obrigações dos prestadores de serviços. Neste artigo, vamos explicar passo a passo como emitir as novas notas fiscais, utilizando o portal e o aplicativo NFS-e-Mobile.

Atualmente, existem 15,4 milhões de microempreendedores individuais registrados no Brasil. E com essa nova obrigatoriedade, é importante que os MEIs se adaptem ao novo sistema de emissão de notas fiscais. Neste artigo, vamos explicar passo a passo como os MEIs podem emitir a NFS-e no padrão nacional, tanto pelo Emissor Web quanto pelo aplicativo NFS-e Mobile.

O novo sistema de emissão de notas fiscais para MEIs

Antes da implementação do novo sistema, os MEIs emitiam notas fiscais de serviços nos sites das prefeituras. No entanto, a partir de setembro, essa prática foi substituída pela emissão da NFS-e de formato nacional. Essa mudança traz diversas vantagens, como a unificação dos processos de emissão em todo o país e a simplificação das obrigações dos MEIs.

Passo a passo para emitir a NFS-e

Para emitir a NFS-e pelo novo sistema, siga o passo a passo abaixo:

Passo 1: Acesse o portal gov.br/nfse

O primeiro passo é acessar o portal, onde é possível emitir a NFS-e de forma simples e rápida. No portal, você encontrará todas as informações necessárias para realizar o cadastro e emitir as notas fiscais.

Antes de emitir a NFS-e, é preciso realizar um cadastro no portal. O cadastro é simples e rápido, basta preencher o formulário com seus dados pessoais e informações relacionadas ao seu negócio. É importante prestar atenção aos campos obrigatórios e fornecer todas as informações solicitadas.

Passo 3: Acesse o sistema de emissão de notas fiscais

Após realizar o cadastro, você terá acesso ao sistema de emissão de notas fiscais. Nesse sistema, você poderá preencher os dados necessários para a emissão da NFS-e, como o valor do serviço prestado, a descrição do serviço, o nome do cliente, entre outras informações.

Passo 4: Verifique as orientações do Sebrae

O Sebrae, em parceria com o governo, disponibiliza uma série de orientações passo a passo e vídeos esclarecedores para auxiliar os MEIs na correta emissão da NFS-e. É importante verificar essas orientações antes de emitir as notas fiscais, para garantir que tudo esteja sendo feito de acordo com as diretrizes governamentais.

Passo 5: Utilize o aplicativo NFS-e-Mobile

Além do portal gov.br/nfse, você também pode utilizar o aplicativo NFS-e-Mobile para emitir as notas fiscais. Esse aplicativo está disponível para sistemas Android e iOS e oferece uma interface intuitiva e de fácil utilização. Basta fazer o download do aplicativo, realizar o login com suas credenciais e seguir as instruções para emitir as notas fiscais.

Emissão de notas fiscais acima do limite de faturamento do MEI

É importante ressaltar que o novo sistema de emissão de notas fiscais também pode ser utilizado por prestadores de serviços que excedem o limite de faturamento do MEI, ou seja, acima de R$ 81 mil por ano. No entanto, nesses casos, é necessário que haja um convênio ativo entre o município e a plataforma.

Emitir notas fiscais é uma obrigação dos Microempreendedores Individuais, e o novo sistema de emissão de NFS-e traz diversas vantagens, como a padronização dos processos em todo o país e a simplificação das obrigações dos MEIs. Com o passo a passo apresentado neste artigo, você poderá emitir suas notas fiscais de forma simples e rápida, utilizando o portal gov.br/nfse e o aplicativo NFS-e-Mobile. Lembre-se de seguir todas as orientações do Sebrae e do governo para garantir que tudo esteja sendo feito de acordo com as diretrizes governamentais.

Para mais informações sobre o MEI e as obrigações dos Microempreendedores Individuais, consulte o Portal da Nota Fiscal de Serviço eletrônica.