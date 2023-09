PASSO A PASSO para escrever o seu texto

A redação é um elemento fundamental para a composição da nota final do candidato na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Com as datas das provas do ENEM 2023 se aproximando, os estudantes estão cada vez mais preocupados com a prova de redação do ENEM e como ela funciona. Mas, pode ficar tranquilo: nós separamos um passo a passo detalhado para que você consiga escrever o seu texto sem problemas.

É claro que não existe um só jeito de escrever a redação do ENEM, mas o nosso guia poderá te ajudar caso você ainda não tenha estabelecido uma estratégia para redigir o seu texto.

O que é a redação do ENEM?

A redação do ENEM é uma das cinco seções que compõem a prova. O seu texto poderá receber uma pontuação entre 0 e 1000 pontos.

Os candidatos devem redigir um texto dissertativo-argumentativo a partir do tema proposto pelos organizadores da prova. Isso significa que a sua redação deverá conter argumentos que defendam uma determinada posição sobre o assunto.

Não se esqueça também que a redação deve ter no mínimo sete e no máximo trinta linhas.

Passo a passo para escrever a redação do ENEM

É claro que seguir um passo a passo pode te ajudar a escrever a redação do ENEM de forma muito mais rápida e descomplicada, não é mesmo? Lembre-se de que o gerenciamento do tempo é fundamental na prova e que, dessa maneira, o ideal é que você não perca tempo pensando em como redigir o seu texto.



Confira conferir um passo a passo que irá te ajudar a escrever uma boa redação no ENEM 2023:

1) Leia atentamente o tema e os textos de apoio

A primeira coisa que você deve fazer na prova do ENEM é ler atentamente o tema proposto pela banca examinadora. Depois de ler e entender a linha temática, separe os elementos mais importantes da mesma: eles deverão estar presentes no seu texto.

Se, por exemplo, o tema proposto for “Democratização do acesso ao cinema no Brasil (como na edição de 2019), existem alguns elementos que não podem ficar de fora do seu texto:

O acesso ao cinema;

Como ampliar o acesso ao cinema no Brasil;

Qual a situação do acesso ao cinema no Brasil.

Por meio da identificação dos elementos principais da linha temática, fica muito mais fácil decidir quais serão os seus argumentos e escrever o seu texto.

Depois disso, o seu próximo passo será ler e entender os textos de apoio da prova. Eles reúnem informações fundamentais sobre o tema e podem também trazer ideias de repertórios interessantes que você pode usar para sustentar os seus argumentos ao longo da sua redação.

2) Planeje o seu texto

Depois de ler o tema e os textos de apoio, ainda não é o momento de começar a escrever o seu texto: você precisa planejar a sua redação.

O planejamento do seu texto permite com que você visualize os argumentos, ideias e repertórios que irá inserir nos parágrafos do seu texto. Dessa forma, você poderá visualizar a sua redação, o que impede que você comece a escrever o texto e, a partir de certo ponto, não saiba mais como continuá-lo.

Idealmente, o seu planejamento deve seguir a seguinte estrutura:

1 parágrafo de introdução: introdução ao tema e exposição dos argumentos;

2 parágrafos de desenvolvimento: apresentação dos argumentos (1 em cada parágrafo) e uso de repertórios;

1 parágrafo de conclusão: retomada dos argumentos e propostas para solucionar os problemas apresentados.

O parágrafo de redação possui algumas peculiaridades que merecem a nossa atenção. Depois de retomar as ideias apresentadas, você deverá incluir dois agentes para resolver os problemas mencionados. Os agentes podem ser, por exemplo, o Estado, a escola, a família, a mídia, o indivíduo e muitos outros. No parágrafo de conclusão, eles deverão responder as seguintes perguntas:

Quem? (quem vai resolver o problema)

O quê? (o quê esse agente vai fazer para resolver o problema)

Como? (como ele vai resolver o problema)

Para quê? (qual o objetivo de resolver o problema)

3) Comece a redigir o seu texto

Agora é a hora de começar a escrever o seu texto com base no planejamento feito. O ideal é que você tenha tempo para escrever o texto na folha de rascunho e não diretamente na folha de redação. Lembre-se de que o texto escrito na folha de redação é considerado oficial e, dessa forma, não deve conter excesso de rasuras, correções ou rabiscos.

4) Revise o seu texto

Depois que o seu texto estiver pronto, é fundamental que você revise aquilo que você escreveu. Essa estratégia poderá te ajudar a identificar possíveis erros de português ou inconsistências ao longo da argumentação.

Revisou a sua redação? Então é o momento de passar o texto para a folha oficial de redação.