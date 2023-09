passos simples para uma cozinha mais funcional

Você quer ter uma cozinha mais organizada, prática e bonita, mas não sabe por onde começar? Não se preocupe, neste artigo ensinaremos alguns passos simples para transformar a sua cozinha em um ambiente mais funcional e agradável.

Você vai ver que com algumas dicas e truques, pode otimizar o espaço, facilitar a limpeza, evitar o desperdício e até mesmo cozinhar melhor.

Confira!

1. Faça uma limpeza geral

Primeiramente, para ter uma cozinha mais funcional é fazer uma limpeza geral em todos os armários, gavetas, prateleiras, bancadas e eletrodomésticos. Retire tudo o que está guardado e descarte o que estiver vencido, quebrado ou que você não usa mais.

Aproveite para higienizar as superfícies com um pano úmido e um produto de limpeza adequado para cada material. Assim, você eliminará a sujeira, o mau cheiro e os possíveis focos de bactérias e fungos. Para fazer uma limpeza eficiente, siga estas dicas:

Comece pelos armários superiores e vá descendo até os inferiores;

Limpe os eletrodomésticos por fora e por dentro, seguindo as instruções do fabricante;

Limpe a geladeira por partes, retirando os alimentos e as prateleiras;

Limpe o fogão e o forno com uma esponja macia e um desengordurante;

Limpe a pia e a torneira com uma escova de dentes velha e um limpador multiúso;

Limpe o chão com um rodo e um balde com água e sabão.

2. Categorize e etiquete os itens



Após limpar a cozinha, é hora de organizar os itens que você guardará novamente. Para isso, separe-os por categorias, como alimentos, utensílios, louças, talheres, panelas, etc. Dentro de cada categoria, você pode fazer subcategorias, como alimentos secos, enlatados, congelados, etc.

Coloque cada item em um recipiente adequado, como potes de plástico ou de vidro, cestas ou caixas organizadoras. Etiquete os recipientes com o nome do conteúdo e a data de validade, se for o caso. Isso facilitará a identificação e o controle dos produtos.

3. Distribua os itens por frequência de uso

Um dos segredos para ter uma cozinha mais funcional é distribuir os itens por frequência de uso nos armários e nas gavetas. Assim, você evita perder tempo procurando o que precisa ou deixando coisas acumuladas na bancada.

A dica é guardar os itens que você usa mais no dia a dia nas partes mais acessíveis e visíveis dos armários e das gavetas. Por exemplo, guarde os temperos, os talheres e as louças mais usados nas prateleiras ou gavetas mais baixas e próximas ao fogão ou à pia.

Já os itens que você usa menos ou apenas em ocasiões especiais podem ficar nas partes mais altas ou mais distantes dos armários e das gavetas.

Para distribuir os itens por frequência de uso, siga estas dicas:

Aplique divisórias ou organizadores para separar os itens nos armários ou das gavetas;

Agrupe os itens que pertencem ao mesmo setor, como café da manhã, lanche da tarde, etc., em cestas ou bandejas;

Pendure os itens que ocupam muito espaço, como xícaras, canecas, colheres de pau, etc., em ganchos ou suportes;

Indique o que tem em cada armário ou gaveta com etiquetas, ou adesivos.

4. Aproveite as paredes e as portas

Se você tem uma cozinha pequena ou com poucos armários, uma boa forma de ganhar espaço e funcionalidade é aproveitar as paredes e as portas para guardar alguns itens.

Além de usar as paredes e as portas para guardar alguns itens, você também pode aproveitar o espaço sob os armários ou a pia, colocando cestos, caixas ou gaveteiros para armazenar objetos como panos, esponjas, sacolas, etc. Essa é uma forma de aproveitar os espaços vazios e esconder a bagunça.

5. Invista em produtos organizadores

Outra dica para ter uma cozinha mais funcional é investir em produtos organizadores que ajudam a otimizar o espaço e a manter a ordem dos itens. Existem vários tipos de produtos organizadores no mercado que se adaptam a diferentes necessidades e tamanhos de cozinha. Alguns exemplos são:

Divisórias para talheres: elas permitem separar os talheres por tipo e tamanho nas gavetas;

Escorredores de louça: eles permitem secar as louças sem ocupar espaço na bancada;

Porta-tampas: eles permitem guardar as tampas das panelas sem bagunçar os armários;

Porta-temperos: eles permitem armazenar os temperos em ordem alfabética ou por cor nos armários, ou nas paredes;

Potes empilháveis: eles permitem guardar os alimentos secos sem desperdiçar espaço nos armários.

Por fim, para escolher os produtos organizadores mais adequados para a sua cozinha, siga estas dicas:

Meça o espaço disponível nos armários, nas gavetas e na bancada antes de comprar os produtos;

Compare os preços e a qualidade dos produtos em diferentes lojas ou sites;

Escolha produtos que combinem com o estilo e as cores da sua cozinha;

Prefira produtos que sejam fáceis de limpar e de manusear.