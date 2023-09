Pat Miletich, membro do Hall da Fama do UFC, é preso pela terceira acusação de dirigir embriagado

Pat Miletich foi preso na manhã de quinta-feira em sua terceira acusação de dirigir embriagado.

O membro do Hall da Fama do UFC foi levado sob custódia na madrugada de 6h16, horário local, pela polícia em Bettendorf, Iowa, após ligações sobre um motorista na contramão. De acordo com um relatório do KWQC, que citou um relatório policial do Departamento de Polícia de Bettendorf, Miletich teria que ser acordado por policiais depois de adormecer em um veículo parado, e os policiais observaram “novos danos à vegetação que crescia em um muro de contenção” em um estacionamento da Shell consistente com danos na frente do veículo de Miletich.

A polícia afirmou que Miletich recusou todos os testes de sobriedade, um exame de sangue e um bafômetro, mas tinha olhos lacrimejantes e vermelhos, equilíbrio instável, fala arrastada, cheirava a álcool e admitiu beber vinho.

Miletich, 55, foi libertado na quinta-feira às 7h59, horário local, sob fiança de US$ 5.000.

Ele tem duas condenações anteriores por dirigir embriagado, decorrentes de março de 2019 e junho de 2021.

As questões legais de Miletich não o impediram de aparecer em uma coletiva de imprensa na quinta-feira em Davenport, Iowa, para promover sua luta de retorno agendada contra o veterano do UFC Mike Jackson, de 38 anos, que será a atração principal do Cage Aggression 36 em 14 de outubro.