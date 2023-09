Patrick Beverley não espera que Anthony Edwards fique no Minnesota Timberwolves por muito tempo

Celes NBA equipe escolhe um jogador primeiro no geral, sua visão de longo prazo é que esse jogador passe toda a sua carreira na franquia e ganhe campeonatos. Infelizmente, dada a natureza do negócio, isso raramente acontece.

Surgem melhores oportunidades, aumentam as frustrações com a equipe e ocorrem solicitações de troca ou saídas de agência gratuita. Com Antonio Eduardo se transformando em uma estrela muito rapidamente, as pessoas já começaram a se perguntar por quanto tempo ele permanecerá com o Os Timberwolves de Minnesota.

Seu ex-companheiro de equipe Patrick Beverleyfalando no Show de Gilbert Arenasnão o vê como um jogador de equipe única.

Patrick Beverley acha que Anthony Edwards deixará os TimberwolvesShow de Gilbert Arenas/TW

Ele sairá de Minnesota. E isso não é desrespeito a Minnesota. Com essa personalidade, ele pode mudar o mundo com o basquete. Tem que estar em um grande mercado. Joguei em Minnesota, não é uma ofensa para Minnesota… mas ele é o tipo de jogador que você precisa vê-lo. É diferente quando você tem 30 jogos na TV e vê essa merda todas as noites.

É Minnesota pelos próximos anos

Beverley está certa em muitos pontos. A culpa não é das pequenas equipes do mercado, mas dos grandes players gravitam naturalmente em torno de mercados urbanos maiores. Esse pode ser o caso de Edwards, cujo jogo tem melhorado a cada temporada. E como Beverley mencionou, seu personalidade é contagiosa.

No futuro imediato, Edwards permanecerá com os Timberwolves. Ele assinou um extensão de cinco anos e US$ 260 milhões em junho e ele parece feliz por estar lá.

Será interessante ver quanto tempo levará até que Edwards comece a clamar por luzes mais brilhantes, ou se algum dia o fizer. Muitas estrelas da NBA fizeram a mudança alguns anos depois de suas carreiras, mas Edwards está apenas começando.