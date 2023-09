Patrick Mahomes causa polêmica sobre Taylor Swift no vídeo de Erin Andrews

Patrick Mahomes causou um pouco de controvérsia após a vitória do Kansas City Chiefs por 41-10 contra o Chicago Bears ao fazer referência a Taylor Swift.

Falando com Erin Andrews depois do jogo, Mahomes adicionado aos rumores de que Travis Kelce está namorando a estrela musical ao notar que ele se concentrou em passar para Kelce, pois sabia que ela estava no Arrowhead Stadium.

Mahomes é o maior nome da NFL e recentemente assinou uma extensão de US$ 260 milhões com os Chiefs. Na última vitória, ele arremessou para 272 jardas e três touchdowns, evitando ser demitido.

Apesar do susto de uma lesão no final do jogo, ele pode ter suspeitado que não era a maior estrela do local na mente de todos, já que as redes sociais explodiram assim que marcaram o ponto. Rápidopresença.

“Ouvi dizer que ela estava em casa… então sabia que tinha que levar a bola para Travis.” Mahomes disse, falando com Fox Sports e Andrews.

Swift enlouquece com o touchdown

Rápido é fã de futebol e segue o Filadélfia Eaglesque representam seu estado natal, a Pensilvânia.

Mas a cantora e compositora pode estar prestes a adquirir um segundo time da NFL para torcer por considerar os rumores de seu namoro Travis Kelce.

Na última vitória dos Chiefs, ela foi vista gritando: “Vamos, porra” quando Kelce marcou um touchdown no terceiro quarto, antes de a dupla deixar o local juntos e sair para jantar.

Taylor Swift e Travis Kelce são vistos saindo do estádio dos Chiefs juntos

Rápido é conhecida primeiro por seus talentos musicais, mas ela também conquistou alguns namorados importantes, anteriormente namorando Harry Styles, Joe Jonas e Taylor Lautner por exemplo, e Kelce pode ser o último a ser elaborado pela popstar.