Patrick Mahomes diz que conheceu Taylor Swift na festa de Travis Kelce

Chefes de Kansas City

Taylor Swift já estava na fase de “conhecer os pais” de seu relacionamento com Travis Kelce … e acontece que ela também está ficando legal com os amigos – porque Patrick Mahomes acabou de revelar que ele teve que brigar com o cantor na festa pós-jogo do tight end no domingo.

A superestrela do Kansas City Chiefs foi questionada sobre o recente convidado super VIP de Kelce no Arrowhead Stadium após o treino de quarta-feira… e embora ele inicialmente tenha dito dias atrás que ainda não tinha conhecido Swift – isso mudou desde então após a festa de TK no Prime Social em KC

“Sim, eu a conheci”, disse Mahomes aos repórteres locais. “Ela é muito legal, gente boa.”

Mas Patrick não foi muito falador sobre o assunto… repetindo Kelce e dizendo que vai continuar falando de futebol daqui para frente.

“Mas, como Trav disse, cara, vou deixar que eles tenham privacidade e apenas continuar andando”, acrescentou o duas vezes MVP.

Como informamos anteriormente, Swift e Kelce – que saíram algumas vezes em ambientes íntimos antes do jogo de domingo – estavam um pouco mais próximos no momento. festa pós-jogo … com TS colocando o braço em volta do pescoço do quatro vezes titular do All-Pro.



