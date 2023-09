Patrick Mahomes lança uma interceptação e surgem memes: Dak Prescott é o melhor da NFL?

Adepois da surpreendente derrota sofrida pelo Chefes de Kansas City contra o Leões de Detroit no jogo Kickoff da temporada 2023, em que a equipe liderada por Jared Goff prevaleceu por 21 a 20 sobre os atuais campeões da NFL, um dos jogadores mencionados pelos fãs nas redes sociais não joga em nenhum dos dois times, mas sim no Dallas Cowboys.

Seguindo Patrick Mahomes lançando uma escolha seis, não faltaram memes nas redes sociais, apontando que o atual MVP da liga é agora o líder de interceptação da NFL. Claro, foi apenas um jogo, e Mahomes lançou apenas uma interceptação (causada pela bola quicando nas mãos de um dos recebedores), mas aqueles que apoiam Dak Prescott já postaram memes zombando de Mahomes por ter o maior número de interceptações.

Vale lembrar que no ano passado, Prescott foi o quarterback mais interceptado da NFL com 15 turnovers em apenas 12 jogos que participou, o que o tornou motivo de chacota da liga e o principal motivo, segundo seus detratores, do Vaqueiros não alcançamos (e para muitos, não alcançaremos) o Super Bowl.

Por outro lado, Mahomes terminou 2022 como MVP da liga, campeão do Super Bowl e também MVP do Super Sunday. As diferenças são obviamente imensas, mas pelo menos neste início de temporada, os fãs de Prescott – sim, ele os tem – estão se divertindo nas redes sociais, ressaltando que se Mahomes tem o maior número de interceptações, então Dak é o melhor da NFL por não ter nenhum.

Os memes não demoraram a chegar.

Um usuário postou no X: “Se o nome de Patrick Mahomes fosse Dak Prescott, a mídia nacional estaria culpando ele por essa perda.” Outro comentou: “Interceptações de Patrick Mahomes em 2023: 1, interceptações de Dak Prescott em 2023: 0. Dak Prescott é o melhor QB da liga?” Enquanto um terceiro escreveu: “Dak Prescott é tendência porque Patrick Mahomes lançou uma interceptação.

Por enquanto, os fãs de Dak estão se divertindo, mas teremos que ver se o astro QB dos Cowboys cumpre sua promessa de não ter mais de 10 interceptações nesta temporada. A pressão sobre Dak é enorme, especialmente se ele quiser garantir uma lucrativa extensão de contrato. Mas tudo depende do seu desempenho em campo.