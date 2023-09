Patrick Mahomes responde a uma última pergunta sobre a vida amorosa de Travis Kelce: conhecer Taylor Swift

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes explicou como foi conhecer Taylor Swift em uma festa após a vitória de domingo sobre o Ursos de Chicago no Arrowhead Stadium, mas claramente não vai responder mais perguntas sobre o companheiro de equipe Travis Kelcea vida amorosa.

Mahomes, 28 anos, descreveu Swift como “boa gente” durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira. Ele rapidamente encerrou quaisquer outras perguntas sobre o romance do tight end.

Travis Kelce finalmente quebra o silêncio sobre seu relacionamento com Taylor Swift

“Eu a conheci. Ela é muito legal. Boas pessoas”, disse Mahomes. “Mas, como Travis disse, vou deixá-los ter privacidade e continuar andando.”

Swift, 33, se tornou viral com sua celebração enérgica quando Travis marcou um touchdown em Chicago. Ela estava sentada com a mãe dele, Donna Kelceem uma caixa do céu.

Mahomes admitiu após o jogo que sentiu um pouco de pressão para deixar os Swifties felizes, garantindo que Travis marcasse um TD.

Taylor Swift e Travis Kelce vão jantar

Travis, 33, levou Swift a um restaurante em um carro conversível após a vitória e o ícone pop supostamente pagou a conta de cada cliente antes de esvaziar o local para si.

Eles então compareceram à pós-festa, onde Swift foi vista envolvendo-o com o braço, outro sinal claro de que eles estão levando as coisas a sério.

Travis falou sobre seu novo relacionamento com Swift durante o último episódio do podcast “New Heights”, mas agora quer que as pessoas respeitem sua privacidade.

Enquanto muitos NFL fãs e Swifties estavam em êxtase com seu relacionamento, o autoproclamado maior fã de Swift não gosta de Travis.